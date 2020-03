António Costa anunciou hoje no debate quinzenal que indicará "um novo governador do Banco de Portugal" quando terminar o mandato de Carlos Costa.

Escusando-se a tecer comentários ao trabalho do governador do Banco de Portugal, António Costa aludiu apenas ao comentário que terá feito quando o então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho lhe ligou "às sete da manhã, antes de um Conselho de Ministros" para anunciar que iria indicar Carlos Costa para o lugar.

Na altura, Costa terá dado a sua opinião e Passos ter-se-á limitado "a agradecer" sem acatar a opinião do socialista.

Sem entrar em pormenores, ficou claro que a avaliação de António Costa não é positiva.

A revelação surgiu depois de Catarina Martins ter criticado a atuação do governador, questionando que atuação terá no caso da venda da participação de Isabel dos Santos no Eurobic, matéria em que António Costa se assumiu sem poderes para agir.