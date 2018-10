António Costa arrancou o debate quinzenal com um número: "321 mil postos de trabalho". E a garantia de que o Governo também governa a pensar nas empresas.

Num debate quinzenal com a economia como tema, o primeiro-ministro veio ao Parlamento elencar as medidas que acredita terem ajudado a melhorar a situação das empresas e prometer mais apoios para o Orçamento que o Governo entregará nos próximos dias.



"Na proposta de Orçamento que apresentaremos na próxima semana, estarão presentes medidas que melhoram os rendimentos, mas também medidas que alargam os incentivos às empresas no reinvestimento dos seus lucros e do apoio à inovação e à qualificação dos seus trabalhadores", anunciou António Costa.



"Empresas fortes fazem uma economia forte", disse António Costa, que respondeu assim àqueles que à direita têm acusado o Governo de não estar a ajudar as empresas a crescer.



"Se por um lado, o Portugal 2020 permitiu já apoiar 9 mil milhões de euros de investimento empresarial, as linhas Capitalizar concederam crédito no montante de 2900 milhões de euros, tendo os incentivos fiscais ao investimento e à capitalização atingindo em 2017 os 230 milhões de euros", frisou o governante, que garante que nesta legislatura "as empresas estão mais competitivas e ganharam quota de mercado no exterior".



Apesar dos bons resultados, António Costa reconhece que o emprego ainda está abaixo do valor registado em 2008 e explica que a resposta para esse problema está em "aumentar os nossos recursos humanos", através da "qualificação da população activa", da criação de condições "para atrair imigrantes e promover o regresso dos emigrantes".



De resto, Costa voltou a falar na importância dos incentivos fiscais para convencer os emigrantes mais qualificados a voltar ao país, mas admitiu que isso só não chegará.



"Por isso, o programa articula-se necessariamente com as iniciativas em curso de modernização das empresas, da atracção de investimento estrangeiro, da criação de emprego científico , do rejuvenescimento da Administração Pública", acrescentou Costa, que destacou também o "combate à precariedade laboral" e a promoção da habitação acessível como parte das medidas que o Governo entende necessárias para captar recursos humanos qualificados.



António Costa anunciou ainda que o Governo vai apresentar na primeira semana de Novembro um Programa para a Conciliação entre a Vida Pessoal e Profissional na Concertação Social.