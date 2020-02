O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu hoje a forma "tão frutuosa" como decorreram os debates quinzenais com a líder parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, que hoje abandona essas funções.

"Aproveito para a saudar, julgo que este é o último debate que travaremos na sua qualidade de líder parlamentar, pelo menos, para já. Por isso, quero agradecer-lhe a forma como estes debates decorreram, de uma forma tão frutuosa, e desejar-lhe que continue a exercer o seu mandato com o garbo e alegria que nos habituámos a apreciar em si", afirmou António Costa.

Na primeira resposta que deu a Cecília Meireles no debate quinzenal no parlamento, António Costa, que manteve com a anterior presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, discussões por vezes crispadas, expressou este desejo, que a líder parlamentar cessante agradeceu, com um sorriso.

"Mais frutuosa seria se tivesse respondido às minhas perguntas. Vou aproveitar, que estou em maré de sorte", disse Cecília Meireles, prosseguindo com as questões, que versaram o hospital de Braga, primeiro, e os cuidados paliativos e doentes em fim de vida, no final.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, também assinalou o fim das funções de Cecília Meireles à frente da bancada do CDS-PP, que hoje tem eleições, sendo Telmo Correia o candidato de presidente do grupo parlamentar.

"Queria evidentemente também associar-me às palavras que lhe foram dirigidas, mas dizer-lhe que que há mais vida do que os debates com o senhor primeiro-ministro, como disse um grande português, parafraseando", afirmou Ferro Rodrigues, numa referência indireta a uma frase do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, sobre a existência de vida além do défice orçamental.