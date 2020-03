O presidente da Assembleia da República tentou resistir às pressões de alguns funcionários e deputados para cancelar todas as visitas ao Parlamento , mas o secretário-geral acabou por decidir hoje que escolas e grupos deixam de entrar.O assunto já tinha sido discutido na reunião da conferência de líderes na terça-feira, mas aí, como explicou na altura fonte oficial do gabinete de Ferro à, ficou decidido que tudo ia ser decidido "caso a caso".Ou seja, quer a entrada de grupos de visitantes quer as viagens em representação parlamentar seriam avaliadas em função da origem dos visitantes e do destino dos parlamentares.Agora e depois de, ao que aapurou, ter havido um comunicado dos funcionários da Assembleia a pedir o cancelamento das visitas, o secretário-geral emitiu mesmo um despacho para acabar com a entrada de escolas e grupos.