Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se contra uma "descompressão durante o mês de abril" e que apesar de o Estado de Emergência estar em vigor até ao dia 17, não coloca de lado a hipótese de prolongar as medidas de contenção até ao final do mês. Mesmo que não sejam no mesmo molde.





O Presidente da República afirma que não vê alternativa a não ser manter as medidas de contenção previstas no Estado de Emergência antes do final de abril. Marcelo Rebelo de Sousa tem declarado muitas vezes considerar um sucesso as medidas implementadas em Portugal ao mesmo tempo que defende a continuação das medidas."Isso é uma coisa que será apreciada quando terminar este período de renovação do estado de emergência. Veremos", afirmou.Em entrevista à Antena 1 o Presidente revelou que já fez novos testes depois da quarentena. Foram testes

O chefe de Estado adiantou ter decidido que, numa eventual situação de infeção, desta vez, ficará isolado no Palácio de Belém, porque a experiência de quarentena em casa "mostrou que é inoperacional", desde logo, pelas condições em termos de comunicações.

"É, de facto, muito limitativo, como se viu pelas minhas comunicações por Skype para o exterior, é dramático", observou.



Sobre o seu relacionamento com o primeiro-ministro, o Presidente da República disse que falavam "praticamente todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia" e que agora "até se multiplicou o ritmo", considerando que os dois se têm dado "muito bem".

Quetionado sobre se ainda descreve António Costa como um "otimista irritante", Marcelo Rebelo de Sousa retorquiu que "ele ainda de vez em quando gosta de lembrar que é um otimista mesmo nas situações mais difíceis".

"O que eu posso dizer é que nesta crise temo-nos dado muito bem, quer quando contactamos telefonicamente, quer quando temos as reuniões assim à distância apreciável de dois metros, dois metros e meio. Tem sido um relacionamento que mantém um bom tónus otimista mesmo nos momentos mais difíceis", acrescentou.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 73 mil morreram. Em Portugal, registaram-se 311 mortes e 11.730 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.





Com Lusa