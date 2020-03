Ferro Rodrigues tem sido muito pressionado por funcionários e deputados para encerrar o Parlamento. Mas o presidente da Assembleia da República deve anunciar apenas uma redução dos trabalhos e dos serviços.

A SÁBADO sabe que a decisão que será anunciada em conferência de imprensa passa apenas por uma redução que em alguns casos implica uma redução de 50% dos funcionários, mas em alguns serviços a redução pode ser até inferior.

Ferro tem resistido a encerrar o Parlamento, uma possibilidade que já foi publicamente defendida pelo CDS.

Uma solução poderia passar por ter apenas a comissão permanente em funcionamento, como nas férias, mas isso implicará que não se poderão realizar votações.

Estava marcada uma conferência de líderes para quarta-feira para analisar novamente o funcionamento do Parlamento, mas Ferro decidiu avançar já hoje para um anúncio público.



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.

A decisão de suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de hoje será reavaliada a 09 de abril.