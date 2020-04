Coronavírus: Costa diz querer reabrir as creches em maio no Parlamento

"Gostaria muito que as crianças do pré-escolar pudessem voltar a conviver, porque é importante que convivam sem estarem confinadas no seu espaço familiar".



Costa esclareceu ainda a afirmação feita ao jornal Observador onde pediu aos portugueses que fizessem as suas férias de Verão dentro do país para começar a relançar a economia do turismo.

António Costa começou a sua participação por dizer que é importante começar a olhar para o futuro sem deixqar de olhar para o passado. "Temos de começar a reanimar a economia sem descontrolar a pandemia", disse, explicando que o país vai ter de viver pelo menos um ano sob a ameaça do vírus, mas que é necessário voltar à atividade.O primeiro-ministro disse ainda que a ambição do Governo é reabrir as creches em maio.