Constantino Sakellarides abandona programa de modernização do Serviço Nacional da Saúde.





O especialista em políticas de saúde Constantino Sakellarides pôs fim à colaboração com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. O professor catedrático estava encarregue de liderar, há dois anos, um processo para modernizar os cuidados assistenciais na saúde portuguesa e saiu por divergências com a governação, avança o jornal Expresso.



O professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública anunciou ao jornal que tinha enviado uma carta ao ministro esta quinta-feira onde apresentava a sua demissão, dizendo que ninguém ficou surpreendido. "Demiti-me esta sexta-feira. Enviei a carta ontem ao ministro. Acordos e desacordos são naturais na vida. O ministro não ficou surpreendido e eu também não."



Sakellarides não revelou as razões que levaram ao seu afastamento, dizendo que "não estaria a ser decente ao comentar", acrescentando apenas que "o processo foi evoluindo e que foram surgindo limitações", tornando-se "difícil fazer coisas com utilidade" como tinha estabelecido como objectivo.



Nos últimos dois anos, Sakellarides coordenou a iniciativa SNS Saúde + Proximidade, um processo para modernizar a oferta pública de cuidados à população garantindo o acesso à assistência adequada e no momento certo, lembra o semanário.



As principais áreas em que o consultor estava a trabalhar eram os níveis de cuidados entre o domicílio, o centro de saúde e o hospital e o desenvolvimento da literacia em Saúde.



Mas o especialista garante que a sua saída não significa o término do seu trabalho. "O projecto tem todas as condições para continuar, pois não o abandonaria se assim não fosse."



O especialista diz ainda que reconhece que Adalberto Campos Fernandes têm uma tarefa muito dura pela frente: "A tarefa é terrível e tenho um enorme respeito por quem quer ser ministro, mas há coisas que não são confortáveis, e não vou voltar atrás na demissão".