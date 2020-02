Congresso PSD: Será que os corações laranjas batem ao centro?

A manhã de sábado acordou com o sol a brilhar entre nuvens densas e brancas, vestígios da torrente de chuva que caiu sobre Viana do Castelo durante a noite de arranque do 38º Congresso do PSD. Os trabalhos do segundo dia começaram já perto das 11h e com um aviso de pausa estratégica entre as 20h e as 22h – afinal logo há clássico e na luta entre Porto e Benfica não há espaço para convergências, apenas para acérrimas paixões. Já na política, Rui Rio joga pela moderação, centro campista que não quer "deslocar o PSD para a direita" porque isso seria "desvirtuar os nossos princípios e os nossos valores". Ainda com os ecos do discurso do presidente do PSD a retumbar nas primeiras intervenções do dia, fomos perceber se os militantes sociais-democratas estão ou não alinhados com o seu líder.

Aparentemente o otimismo paira no ar e a meta está traçada: "o PSD pode e já devia estar a governar". É essa a opinião de Salete Pinto, social-democrata de 44 anos que sente o partido "unido, ao contrário do que transparece": "este frenesim à volta do Dr. Rui Rio não passa de vozes ocas de militantes que se julgam cativos dos seus lugares". A militante da Assembleia Distrital de Aveiro acredita mesmo que o líder tem conseguido conquistar cada vez mais militantes, "principalmente jovens", embora Daniela José, de 26 anos, discorde deste ponto. Ela até elogia os sinais dados anteriormente pela escolha de Lídia Pereira, líder da Juventude do Partido Popular Europeu, como número dois para as europeias, e a de Hugo Carvalho, de 28 anos, como cabeça de lista do PSD Porto nas legislativas de 2019, "mas o discurso de Rui Rio não apela muito aos jovens". Para a militante que veio de Proença-a-Nova para assistir ao Congresso de Viana do Castelo, "a liderança forte da JSD com Margarida Balseiro Lopes" tem sido a chave para atrair os jovens. Em breve, será a vez de Sofia Matos ou Alexandre Poço de assumirem esse lugar – mas isso são discussões para outro Congresso.

A "energia positiva" do PSD

Há quem tenha ficado agradavelmente surpreendida com o ambiente vivido neste 38º Congresso do PSD, apesar das palmas tímidas que pontuaram o discurso de Rui Rio no dia anterior ou da sala que se foi esvaziando à medida que a apresentação das treze moções se alongavam pela noite dentro. "Achei [o discurso] bastante motivador para o futuro e com uma energia muito positiva", atirou Mafalda Rocha, de 40 anos, concordou Sandra Moura, de 36. As duas vieram de Mogadouro com as parangonas do investimento na saúde, na educação e na justiça na ponta da língua. Com elas trouxeram também a preocupação com o interior, "e ontem falou-se da diferenciação territorial positiva" que passa pela captação de empresas – "não se pode fixar pessoas sem haver emprego" – e pela discussão da regionalização, tema ao qual Rui Rio é sensível, assim como Bruno Pinto, militante de Mangualde para quem o "país não é só Porto e Lisboa". Sobre a possibilidade do PSD voltar a assumir a liderança governativa em 2023, Bruno, Sandra e Mafalda estão alinhados na esperança ao centro, "não nos podemos virar nem muito à esquerda, nem à direita" diz Bruno, assumido apoiante de Rio ao qual elogia a coerência "na qual me identifico".

Idêntica posição tem Cristina Raposo, militante "há muitos anos" do PSD e que hoje, com 62 anos, defende que a vitória dos laranjas nas legislativas de 2023 era "o melhor que podia acontecer a Portugal, para bem dos nossos filhos e dos nossos netos". Para alcançar esta meta, a militante de Bragança subscreve a estratégia do líder, "até porque o PSD não é de esquerda, mas também nunca se posicionou à direita".

"Com este presidente não"

Mas nem tudo são rosas e cenários de final feliz neste congresso que se quer de consagração do líder, mas que tem no coração de alguns militantes uma pequena pedra difícil de amaciar. "Compreendo a posição dele, mas não acho que seja uma posição que nos vai trazer frutos", desabafa Sónia Isidoro de 42 anos. Veio de Leiria à espera de um discurso "virado para dentro", mas ficou desconsolada com as palavras de Rui Rio: "devia ter sido um discurso para unir o partido. Acho que nos falta uma força verdadeiramente agregadora". Não é que não concorde com Rio quando se trata de apoiar propostas "pelo seu mérito, não pela cor de quem as apresenta", mas quando olha para a estrada que o partido tem pela frente, desconfia nas capacidades do líder para alcançar um bom resultado autárquico e legislativo. Diz mesmo "com este presidente não" sobre a possibilidade do PSD voltar a governar em 2023, "estou a ser muito pessimista?"

Talvez José Alfredo Oliveira, presidente do PSD de Ponte da Barca, e José Bouças, presidente da JSD do mesmo concelho, achem que sim, que Sónia está de fato a ser extremamente negativista. Porque para os jovens de 32 e 30 anos "a direita vai ter maioria" em 2023, "mas chega para lá o Chega". Nesta fórmula vencedora só cabe o CDS, "talvez a Iniciativa Liberal" deixa em aberto José Alfredo Oliveira. O caminho, na opinião dos dois militantes, tem que começar a ser feito já nas autárquicas e ambos concordam que Rui Rio tem "essência autárquica para vencer", embora nas questões internas a sua posição não esteja totalmente em sintonia com a do líder: "sendo eu afiliado de Pedro Passos Coelho, julgo que ao centro não, o espaço é à direita". Mas como "a união faz a força", as desavenças ficam para segundo plano, "temos de ter um discurso virado para a frente, não um discurso virado para trás", rematam.