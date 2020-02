Congresso PSD: JSD aponta para a “reforma das reformas” da Segurança Social

Abraçar um novo contrato social com as novas gerações, "sem enganos nem ilusões", foi a bandeira que Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD, trouxe para o 38º Congresso do PSD, que se realiza entre hoje e domingo em Viana do Castelo. "Temos um problema sério e real com a incapacidade de renovação geracional; temos as piores taxas de fecundidade do mundo inteiro e, acima de tudo, as gerações mais novas estão condenadas a políticas de baixos salários com poucas perspetivas de emancipação", disse na apresentação da moção "A Reforma das Reformas" que encabeçou, já depois de Rui Rio ter feito o discurso de abertura do Congresso onde voltou a salientar o posicionamento "ao centro" do PSD e a "atitude construtiva e de responsabilidade" que o partido deve adotar na oposição sob a sua liderança.

Para repensar a Segurança Social, Margarida Balseiro Lopes propõe um novo contrato social assente em sete propostas de discussão, entre as quais se destaca a definição de um limite à pensão de reforma por via de "um sistema misto que estabeleça um limite superior para efeitos de contribuições e, consequentemente, um valor máximo para a futura pensão". A líder da JDS defende igualmente que "dentro desse limite a contribuição deve ser para o sistema público e, a partir desse limite, deve ser garantida a liberdade de escolha entre o sistema público ou privados".

Os outros pontos da moção trazida pela líder da JSD ao Congresso do PSD propõem a diversificação do modelo de financiamento, através de um estudo avaliativo de redução da Taxa Social Única, ponderando o seu financiamento por via da tributação do lucro ou das estruturas de rendimento anual singular coletivo; o reforço da transparência, com a criação de uma Conta para a Reforma que reflita todos os movimentos registados na Conta Individual do beneficiário junto do sistema público de pensões, relevantes para a formação da sua pensão; os incentivos à participação formal, com o combate à fraude e evasão contributiva; o reforço dos incentivos à natalidade, com a introdução progressiva de benefícios que permeiem a maternidade, obtidos, por exemplo, através de um mecanismo de majoração de pensões futuras e através da melhoria do regime de licenças como instrumentos de promoção da parentalidade e de conciliação entre trabalho e a vida familiar; e a promoção de um debate nacional sobre a reforma da Segurança Nacional.

Margarida Balseiro Lopes alertou ainda que "sem transferências adicionais, os fundos serão esgotados numa década", destacando as projeções da Fundação Francisco Manuel dos Santos que estimam que o défice a suportar via Orçamento de Estado seja de 4% do PIB em 2050 e 5% em 2070. "A resposta é apresentar soluções, é essa a obrigação dos partidos políticos, é essa a obrigação do PSD".