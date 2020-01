O encontro aconteceu já nos bastidores do centro de exposições de Aveiro: quando António Pires de Lima abandonou a sala onde decorrem os trabalhos dos democratas cristãos, Francisco Rodrigues dos Santos foi atrás dele, com um propósito: "Vim cumprimentá-lo para lhe dizer que eu gosto de si e que tenho cultura democrática".Minutos antes, António Pires de Lima aquecera o clima frio no pavilhão aveirense. Pela primeira vez neste sábado, os aplausos foram substituídos pelos apupos quando o ex-ministro da Economia, na coligação PSD-CDS, pediu ao CDS "mais tempo" para que "Chicão" possa "apurar a sua cultura democratica".O apoio de Pires de Lima a João Almeida não foi surpresa -- o único deputado, entre os cinco candidatos, tem agregado os generais do partido em seu torno. Mas apenas Pires de Lima escapou ao discurso de união (fizera-o Cecília Meireles, por exemplo) e atacou diretamente o principal adversário de Almeida: "Francisco, se que queres dar ao respeito, começa tu por respeitar os adversários".Pires de Lima respondeu ao congresso que o apupou: "Espero que este não seja o espírito de quem amanhã venha a governar o partido. O CDS não é uma tribo".Despediu-se com um "Adeus, até sempre, CDS!"