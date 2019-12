A carregar o vídeo ...

Era o 27 ou 28 de Abril quando a revolução – em forma de entrevista televisiva a Francisco Sá Carneiro – entrou em definitivo na vida de uma dona de casa de Lisboa. Conceição Monteiro, 40 anos, decidiu procurá-lo. Seria o seu braço-direito até ao desastre de Camarate, a 4 de Dezembro de 1980 – faz agora 39 anos.Recorde a entrevista de vida à, publicada a 29 de novembro de 2017.Eu conhecia-o de nome, mas não pessoalmente. E ele fez uma descrição do que é que pretendia para o País. E lembro-me de pensar: "É exatamente o que eu queria. Tenho de arranjar maneira de ir trabalhar com este homem." Estava sozinha em casa, ninguém me influenciou.A mãe dele era irmã do meu pai. Disse: "Estou disponível 24 horas por dia." Dias depois, tinha um telefonema da secretária do Francisco Balsemão para eu me apresentar no Rato.As instalações tinham sido da Legião Portuguesa, e tinham sido assaltadas, era porcaria, papéis queimados no chão, coisas rasgadas, um consultório médico desfeito, a porta arrombada. Como vivia na Calçada da Estrela, fui chamar a Antonieta [empregada doméstica], mais a esfregona, mais o balde, mais a pá, a vassoura.Era dona de casa [risos]. Muito bem, muito bem. A minha família sempre foi muito democrática: tinha duas irmãs e cunhados do Partido Socialista e uma irmã militante ativa do Partido Comunista. Mas nunca houve discussões. Como o meu pai dizia: "Daquela porta para dentro não se discute política", porque a família sempre foi unidíssima, não íamos deixar que a política nos separasse.Houve uma evolução muito rápida, de mim e da irmã que tinha menos 14 meses do que eu [para as mais novas]. A vida delas e a nossa eram muito diferentes.Quando acabei o chamado curso geral dos liceus, que era então o 5º ano, não havia no colégio suficiente número de alunas para fazer uma turma de letras. "Ó pai, então vou para o Liceu." [Suspira] "Não me faças isso!" [Gargalhada] Ele achava que não ia ter mão em nós. Fizemos aquilo que se fazia muito: tive liceu com a senhora dona Isabel Ramos, filha do escritor João de Deus. Deu -nos uma grande cultura geral, tanto à minha irmã Madalena, como a mim.Tinha... Mas sabia que não ia ser porque nunca fui boa a Matemática.Vendia coisas para a construção civil. No fim do ano, os lucros eram partilhados com os funcionários. Depois, ele fundou com um tio meu e engenheiros amigos dele uma coisa grande: Construções Técnicas Limitada. Fizeram as fundações da Ponte sobre o Tejo, onde trabalhou muitos anos o Severiano Falcão. Era um dos encarregados de obra e, depois, foi eleito deputado, ainda eu não estava na Assembleia. Um dia no elevador, vinha o Vasco da Gama Fernandes...Entra o Severiano e entro eu. "Ó menina Conceição!", porque ele conhecia-me desde pequena. "É tão bom vê-la aqui. O paizinho como é que está?" E eu disse: "Você arruinou-lhe uma empresa florescente, conseguiu uma nacionalização. Como é que acha que o meu pai deve estar?" Ele, cabisbaixo: "Se todos os patrões fossem como o seu pai, não teria sido preciso o 25 de Abril."Ah, foi, foi. Uns foram presos, mas o meu pai nunca foi.Estou convencida que era a maneira como ele tinha tratado [os funcionários]. E o Severiano dizia: "O seu paizinho sempre soube que era na empresa que eu fazia as fotocópias para o sindicato. E nunca me disse nada."Muito, muito, muito, muito. Era uma pessoa interessantíssima. Ele acabou de mal com o Salazar, com a minha sogra a esconder os papéis todos com medo que a PIDE fosse à procura; mostravam que ele era antigermânico e a favor dos aliados. Ele tinha mexido as coisas para a ilha Terceira ter lá a base americana, coisa com que o Salazar não estava de acordo e demitiu-o. Mandou-o vir de Londres, onde ele era embaixador. Passava tardes inteiras a conversar com o meu sogro. Ele criou uma grande empatia com a política inglesa e eu pensava: viver em democracia deve ser uma maravilha.[Gargalhada]Tive que ajudar a minha cunhada a tomar conta dos filhos e ele foi para Inglaterra, segundo dizia, lavar pratos para um restaurante – não era bem assim. Mas, enfim, ele tinha muita imaginação e nem sempre correspondia totalmente à realidade. Nunca nos demos bem.Era. E eu não gostava muito da maneira como ele tratava a família.Não, não, não. Nós já estávamos separados desde 71. Quando iniciámos o processo da anulação, não havia divórcio. Quando acabámos já [risos]. Ele é que teve a ideia de pedir a anulação e correu normalmente, com advogado cá e outro em Roma. Daí toda a gente me conhecer por Conceição Monteiro e eu não ser [risos]. Tive de ir três vezes a Roma.A ser interrogada. Aquilo é duro, é um tribunal, com três cardeais, advogado de defesa e de acusação – o advogado do diabo, não é? Foi um processo sério e demorado.De maneira nenhuma, graças a Deus. A pessoa quando sofre até se agarra mais a Deus.Primeiro, era tudo voluntário. Depois, começaram a contratar uma ou outra secretária. Eu não sabia escrever à máquina. Era a telefonista porque, quando assaltaram a sede, os nossos gloriosos revolucionários partiram o telefone ao meio. Eu levei adesivo e consertei. Como tenho uma mão grande, conseguia agarrar e discar os números. Fui à Papelaria Fernandes, que era ali no Rato, comprei um dossiê, que ainda tenho, para ter números de telefone e um bloco para escrever as pessoas que queriam ser militantes – não havia ainda sequer fichas de inscrição. Era realmente de um amadorismo total. Enquanto os outros partidos tinham estruturas organizadas, congressos, programas, nós não tínhamos nada. Eu só fui para a Duque de Loulé [a segunda sede] em Agosto e foi a primeira vez que tivemos telefone.Ah! Isso foi logo que saiu do Governo provisório. "Eu vinha cá para perguntar se quer trabalhar comigo." Eu pensei que me caía a alma aos pés: "Eu? Ó sotor, eu não sei sequer escrever à máquina." "Mas eu não estou a pedir para vir escrever à máquina, eu estou a pedir para vir trabalhar comigo." "Ah! Isso adoro!"Foi muito fácil. Entendíamo-nos quase sem falar, sabe? Eu falo correntemente inglês e francês.Tinha. Falávamos um com o outro em inglês para ele treinar para poder falar com a Snu.Não, não. Era o português. Mas, às vezes, iam às receções em que se falava mais inglês.Eu penso que não fosse fácil para ele, até porque tinha convicções católicas. Mas houve qualquer coisa muito forte entre os dois que fez com que ele ultrapassasse isso. Não foi de um dia para o outro que ele deixou tudo e foi viver com ela. Levou muito a pensar e a ouvir muitas pessoas.A Snu trouxe ao Francisco uma tranquilidade, porque ela era assim.Eu fui "cúmplice" dele e da Snu desde o princípio, mas pus-lhe uma condição: até às eleições, não deixe que ninguém saiba disto, porque era um Portugal muito diferente.Ao Álvaro Cunhal sempre lhe ouvi gabar muito a coerência. Era a única coisa. Achava o Mário Soares um democrata. Não achava que fosse o parceiro ideal para nós, mas chegou, em 1976, a propor um governo de salvação nacional. Ele nunca compreendeu que o Eanes tivesse dado posse a um governo minoritário do PS. O primeiro governo constitucional foi entregue ao dr. Mário Soares, minoritário, com o País em frangalhos, em que era necessário haver uma maioria na Assembleia.Exatamente. Mas o Mário Soares estava tão [cioso] de ser o PS a governar, porque era o mais votado – era, mas não tinha a maioria absoluta. O PSD apoiava o que tinha que apoiar, votava contra o que achava que era mau para o País. Mas essa mágoa com o Eanes ficou-lhe sempre. Pelo País, não porque quisesse ir para o governo. O Mário Soares gabava-se: "O Sá Carneiro dizia sempre, ‘se formos para o governo eu é que sou primeiro-ministro’." Mas era lógico, tinha ganho as eleições.Em Beja, na praça de toiros, todos os discursos foram a falar para cima [por causa das] pedras que eram atiradas de fora. E teve que ser a GNR a cavalo a proteger o dr. Sá Carneiro, para ele chegar a um helicóptero. Foi terrível: um militante nosso, que era notário, levou com uma pancada na cabeça e nunca mais foi gente.Eu tinha o carro um bocadinho longe porque os de Beja tinham-nos dito: "Eles vão escavacar os carros." Eu ia a guiar um Renault do dr. Sá Carneiro, com mais três pessoas a bordo. E ainda me lembro do barulho que faz uma corrente de bicicleta a zurzir a correrem atrás de nós e o GNR a dizer: "Corram, corram, corram!" E eu vejo à minha frente um sinal de proibição e disse: "É sentido proibido." Ele até disse um palavrão "… p’ro sentido proibido!" e mandou-me avançar assim com toda a força.Ah! Foi uma época fantástica. Ele morreu em 80. Estes seis anos e meio do partido, o que se passou equivale aos outros 30 e tal que já se passaram em que não houve metade disto. O que era um conselho nacional nessa altura: durava dois dias e, às vezes, não íamos à cama porque era realmente muita política.Não. Eu acho que os tempos tomaram outros rumos. Agora, que estou muitas vezes desiludida com o partido, ai isso estou com certeza. Não me revejo em muitas coisas que fez ao longo destes anos todos desde que o Francisco se foi embora. Mas com qualquer dos dirigentes.Ai, sem dúvida nenhuma.Ele tem o bichinho da política. Sempre teve desde os 19 anos, que foi quando eu o conheci. Eu acho que o Pedro foi muito generoso e muito corajoso, candidatou-se porque mais ninguém apareceu para ir contra o Rui Rio. E o Pedro é PPD, é como eu, quer um partido com coração e com alma. A ideia de ter o Rui Rio como presidente do meu partido é uma faca espetada no meu coração. O Francisco era assim: todos os seus objetivos eram para as pessoas, o Rui é as pessoas para alcançar os seus objetivos. É exatamente o contrário.Os dele. Políticos, não é pessoais. Ele serve-se das pessoas.Houve porque os nossos feitios são muito diferentes.Eu desses não falo porque era trabalho e, como funcionária, não vou dizer o quanto ele me magoou. Deu para compreender quem ele era e pensar nele como presidente do partido que eu considero que é o meu filho – eu nunca tive filhos, infelizmente, mas digo sempre eu ajudei a dar à luz o PPD e foi um parto muito difícil – custa-me. O Rui é muito honesto, íntegro, muito trabalhador, impecável, mas falta aqui o coração.Exatamente.É. O Francisco tinha saído do partido em Janeiro de 1978 no Congresso no Porto. Ia exercer advocacia em Lisboa. Depois houve um célebre Conselho Nacional, em Abril. A direção do Sousa Franco tinha-se demitido e era preciso marcar um congresso extraordinário e o Francisco foi. O António Capucho era secretário-geral e disse-me: "Conceição, eu tenho imensa pena, tenho ordens para não a deixar entrar."Não era. Mas os conselhos nacionais tinham observadores. E eu toda a vida assisti, até como funcionária.Exactamente. Até tenho uma fotografia dele sentado, sozinho. Sempre que ele ia, toda a gente queria ficar sentada ao pé dele. Ali, está sozinho numa fila de cadeiras com a pastinha. Ouviu, ouviu, bateram-lhe, bateram-lhe, bateram-lhe. Fomos jantar à D. João V, a casa da Snu, e eu disse do fundo do coração porque é achava que ele devia voltar, que os militantes, o partido e o País precisavam dele. Voltámos para o Conselho Nacional, que continuava até de madrugada, e ele disse que se fosse aprovada num congresso extraordinário uma moção que fosse no sentido daquilo que ele achava que era bom para o País e para o partido, aceitava voltar. E ficou marcado para Julho. Formámos um grupo, chefiado pelo dr. Fernando Correia Afonso, que foi líder parlamentar, para responder às perguntas no sentido que ele queria. Aí conheci um jovem da JSD dos Olivais, chamado Pedro Santana Lopes.Não, era nas relações com o PS, a hipótese de blocos centrais, a relação com o Eanes. O Pedro é que pôs aquilo com princípio, meio e fim. E o Francisco quando leu a moção G perguntou-me se sabia quem é que redigiu. "Telefone-lhe, que eu gostava de o conhecer." E quando foi eleito primeiro-ministro esteve três meses sem assessor jurídico à espera que o Pedro viesse da Alemanha, onde estava a fazer um mestrado.Mas uma coisa tinham em comum: a vontade de servir e melhorar o País. Foi muito fácil trabalhar com ele.Eu não acho que seja injusta pela forma como ele se apresentou aos portugueses. Não foi capaz de mostrar aquilo que ele é. É uma pessoa de uma timidez muito grande, de uma grande bondade e amizade. Não teve o à-vontade, não teve a alma necessária para que o povo português percebesse as capacidades que tinha. Eu sofria quando ele falava em público. Só pensava: "Tu não és assim. Está a dar a ideia de que é uma pessoa amarga." Não é.Olhe, ali aquela cadeira é a do senhor Presidente, como lhe chamo.Toca à porta. "Avó! Estava ali em Belém. Estou a fazer horas para não sei quê…" Tão querido. Conversamos imenso, mensajamos (sic) pelo telemóvel. Ele chama-me avó porque diz que eu me zango mais com ele do que a avó dele [risos]. Desde a fundação do partido, eu ralhava tanto com ele porque tinha a mania de aceitar convites para três sítios ao mesmo tempo e quem apanhava as descomposturas era eu. É mais um dos meus meninos. Quando foi o fogo de Pedrógão, como eu tinha tido as cheias [de 1967], mandei -lhe uma mensagem: "Não os deixe esquecer dos desgraçados que foram afectados. Caia em cima deles." E ele, graças a Deus, tem feito. Eu lembro-me do que foi Loures, nunca mais ninguém se lembrava de nós. Os portugueses precisavam de alguém assim.Fui, só que eu não estava em casa. Senão, tenho a certeza que tinha morrido. Deram-me cabo da casa, só vizinhos meus morreram 22.Sem dúvida. A meio da noite já parecia anestesiada, sabe? Passei a noite do desastre a trabalhar.Quando eu cheguei lá, a Teresa, a empregada: "A senhora já sabe?" E a Beca [Rebecca Abecassis] só me dizia: "Ó Conceição, mas a mummy onde é que está?" O Francisco fechou-se no quarto. Já estava na faculdade. Mas a Beca não, tinha 7 anos. Ela percebeu que tinha acontecido alguma coisa.Um atentado precisava de um certo tempo para ser preparado. Se tivesse sido um rocket, é num instante. Mas uma coisa tão sofisticada, que ninguém conseguia perceber se era avaria, se era atentado? Como é que é possível que entre as 3 da tarde e as 6 e meia, [quando] o dr. Sá Carneiro foi para o aeroporto, se consiga montar um atentado?A princípio foi tudo muito mal tratado, mesmo os destroços foram armazenados de qualquer maneira. Aquela primeira comissão de inquérito deu logo que era acidente. Até no nosso partido, um que era piloto dizia que o avião não prestava para nada e que era naturalíssimo que tivesse caído. A investigação foi muito mal feita de princípio. E criaram-se tantos vícios que já não dava. E, depois, mesmo que tenham chegado à conclusão que foi atentado, não sei quantos anos depois vão descobrir quem? Eu acho que é praticamente impossível.Se eu soubesse que o Francisco Sá Carneiro ia morrer a 4 de Dezembro de 1980, teria tido muito mais cuidado com as minhas agendas e a guardar algumas recordações e alguns discursos. Às vezes há lapsos na vida e na história do PPD/PSD porque nós estávamos muito virados para o futuro. Mas nunca pensámos que o futuro fosse tão curto. E, hoje em dia, a coisa que mais confusão me faz é pensar [que] tenho 83 anos, o Francisco teria feito 83 em Julho. Não sou capaz de o imaginar com 83 anos. Para mim é sempre um miúdo dos 46 com que morreu. O que é que nós teríamos feito? É uma coisa em que eu penso muitas vezes. Tenho pena de não ter tentado influenciar mais algumas decisões do partido, mas a gente não pode fazer tudo e a certa altura também deixaram de me ouvir. Já não conto para nada.