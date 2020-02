Como uma iniciativa para o referendo acabou numa confissão de alcoolismo

Ao longo da tarde, eram muitos os no Parlamento que se perguntavam pelo paradeiro de Pedro Rodrigues. Os jornalistas queriam perceber se ia insistir numa iniciativa para referendar a eutanásia, alguns colegas de partido queriam esclarecer o que se tinha passado na véspera.

Alguns não estavam nada contentes com o colega de bancada. A SÁBADO falou com sociais-democratas que Rodrigues tinha anunciado serem subscritores de uma iniciativa sua para pedir uma consulta popular que estavam muito descontentes.

"Falámos 53 segundos", contava um desses deputados, garantindo que a conversa foi mais para sondar a sua disponibilidade para avançar com uma iniciativa do género do que para deixar claro que isso ia acontecer ou em que termos.

"Só falou comigo para saber se estaria disponível para assinar. Não assinei nada", garante outro deputado do PSD.

Em ambos os casos caiu mal o anúncio dos seus nome como alegados subscritores de um documento que nunca tinham sequer visto.

Pedro Rodrigues tinha elencado à Lusa alguns dos supostos subscritores do documento que os sociais-democratas com a SÁBADO garantem que não chegou a existir. "Não assinei nada porque não havia nada para assinar".

Horas mais tarde e já depois de declarações duras do vice-presidente da bancada, Adão Silva, seria divulgada através da Lusa uma nota em que os alegados subscritores se demarcavam da iniciativa.

Fontes envolvidas no processo garantem não ter havido qualquer pressão da direção da bancada nesse sentido. "Noutras ocasiões, houve pressão. Neste caso, não houve nada", conta um dos envolvidos.

Outro dos envolvidos assegura que o desmentido partiu dos próprios e que, para alguns deles, era importante ter a certeza de que a lista de apoiantes da iniciativa não se limitava a nomes que já tinham estado contra Rio na disputa pela liderança. "Se fôssemos sempre os mesmos, era alimentar uma lógica que já não faz sentido". Isto, apesar de Pedro Rodrigues ter sido um dos apoiantes de Rio.

A SÁBADO sabe que Pedro Pinto, o único que assumiu aos jornalistas ser apoiante da ideia de Pedro Rodrigues, ainda fez alguns contactos com outros deputados no sentido de tentar levar a discussão sobre um referendo à próxima reunião da bancada parlamentar.

Pelo meio, uma confissão feita por Pedro Rodrigues baralhou todas as lógicas em torno do assunto.

Rodrigues, que tinha falado apenas por telefone com os colegas, explicando estar em Bruxelas, não apareceu no Parlamento para a votação da eutanásia.

Em vez disso, foi ao Facebook assumir o seu alcoolismo.

"Alcoolismo| Sim tenho um problema de alcoolismo. É um tema que apenas diz respeito à minha intimidade e à minha familia. Tenho vivido esse tema com o firme apoio da minha mulher e da minha familia.Decidi hoje assumi-lo porque além do sofrimento pessoal em que estou mergulhado tenho sofrido ataques pessoais inaceitáveis. A ideia de que não posso assumir uma posição politica de principio, porque alguém considera que não sou capaz é algo que me repugna profundamente. Não estarei hoje na Assembleia da Republica como devia. Peço desculpa aos que acreditam em mim. Mas não consigo faze-lo... Estarei junto dos meus sempre... Mas jamais deixarei de lutar intransigentemente por aquilo em que acredito...", escreveu naquela rede social.

A SÁBADO tentou contactar Pedro Rodrigues sem sucesso. Mas fontes do PSD explicam que no passado já teria havido alusões internas ao alcoolismo de Rodrigues, apesar de nenhum dos sociais-democratas contactados saber em concreto o que terá levado a esta revelação.

Pedro Rodrigues, que tinha sido apoiante de Rui Rio, tinha recebido do líder a tarefa de apresentar propostas para a reforma do sistema político, uma das principais bandeiras do líder.

Mas quase dois anos depois ainda não foi apresentado qualquer documento.

Em outubro, o Expresso noticiava que Pedro Rodrigues estaria a recolher apoios para se candidatar à liderança da bancada do PSD assim que a questão da liderança estivesse fechada. De resto, o próprio tinha deixado no ar essa possibilidade numa entrevista à Visão.

No entanto, o deputado Adão Silva tem sido recorrentemente apontado como o nome mais provável para suceder a Rui Rio na liderança do grupo parlamentar, uma vez que Rio está de saída.

O líder do partido já deixou claro querer apenas deixar arrumadas questões como o estatuto dos deputados ou a reestruturação da comunicação do grupo antes de abandonar a liderança da bancada.