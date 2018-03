Hoje, passam dois anos desde que tomou posse como Presidente da República. Marcelo é imprevisível, indisciplinado e imparável. E para quem trabalha com ele pode ser um desafio. Ou uma canseira para todos. Até os seguranças tiveram de fazer formação no Instituto de Socorros a Náufragos por causa do banho presidencial.

Já toda a gente sabe que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa gosta de tomar banho de mar, de Verão ou de Inverno, junto a Cascais, onde mora, ou onde estiver, mesmo em funções – já houve banho presidencial em Angola, por exemplo, e nos Açores. Mas o velho hábito tem um custo para os seguranças que o acompanham: há sempre um que tem de fazer o sacrifício e, para garantir o bem-estar da mais alta figura do Estado, entrar também na água. Sendo Marcelo um órgão de soberania – o único unipessoal – tem de estar seguro, mesmo dentro de água, se por acaso tiver uma presidencial indisposição. Isto obrigou a que todos os agentes que fazem parte do seu corpo de segurança pessoal tenham feito formação específica, à vez, no Instituto de Socorros a Náufragos. Como já foram todos, agora pelo menos já não calha sempre ao mesmo ter de se enfiar na água gelada, mantendo alguma distância para não ser ostensivo. Este é apenas um dos novos desafios colocados por um Presidente muito fora do formato habitual: indisciplinado, próximo de com quem ele se cruza na rua, amante do improviso, da conversa, das declarações a toda a hora, mais especialista do que os seus assessores em muitas matérias, e teimoso em manter a sua vida do dia-a-dia, em ir ao supermercado ou em ficar na fila para comprar take-away em Cascais. É um Presidente em forma de desafio.



Nem todos aguentam. Na segurança e nas comunicações tem havido uma rotação elevada: as contrapartidas por acompanhar o Presidente não são extraordinárias e os agentes acabam por não ter vida. A transição de Cavaco Silva, com quem vários trabalharam, para Marcelo, foi difícil. Agora já "encolhem os ombros", garante quem os conhece, e os vê mais conformados com as liberdades tomadas pelo Presidente. Continuam a chegar mais cedo aos locais onde vai Marcelo, é das regras, mas já não criam nenhum cordão de segurança à sua volta, com distâncias garantidas: sabem que não vale a pena.



Em Setembro, na festa das Feiras Novas, em Ponte de Lima, Marcelo foi ao dia mais forte, do cortejo, com milhares de pessoas nas ruas. Tinha sido estudado, e preparado, o caminho mais curto e seguro para chegar ao local onde ia depois falar. Marcelo chegou, avaliou o local, percebeu por onde o queriam levar e escolheu o caminho mais longo possível, mergulhando na multidão em festa e com os seguranças aflitos. "Se houver aqui uma tragédia qualquer, e basta um maluco, não há nada a fazer", pensou quem via.



A imprevisibilidade faz parte de Marcelo. Na viagem aos Açores, em Outubro, além de furar o programa para um banho de mar, também "perdeu" o voo comercial que o traria a Lisboa, preferindo regressar no C-130 que trazia os jornalistas e parte da comitiva. "Tenho a certeza que ele fez de propósito", garante quem integrava a comitiva. Pode ser só um processo de intenções, mas é bem certo que Marcelo se entusiasmou na viagem de volta. Falou, falou e falou (off the record, claro), mesmo com alguns já a cabecear ao som do aparelho militar. Falou da sua rotina em Belém, do futuro do PSD, de Rui Rio e de Pedro Santana Lopes, do Papa e da Rainha de Inglaterra – entre vários outros temas.



Fura-regras

É claro que quem trata assim com jornalistas não precisa especialmente de assessor de imprensa – embora até tenha recentemente reforçado a equipa. Além de falar directamente com vários, e de não ser esquisito com a quem atende o telefone, é também o primeiro Presidente a quem ninguém faz briefings sobre o que saiu nos jornais, e pelo menos isso é uma vantagem. Como os jornais estão online, e Marcelo costuma deitar-se não antes das 3 ou 4h da manhã, quando se levanta já leu os do dia. Anda sempre com o computador portátil para onde quer que vá, e com um tablet – e é barra no uso dos dois. Mas não vê nada no telemóvel. Ainda usa um de teclas, de estimação, que não pretende trocar por nenhum artefacto mais moderno.



É um fura-regras e tem prazer nisso. Nem sequer o esconde. Quando precisava de ficar em Lisboa, por ter agenda muito cedo, pouco compatível com a fila Cascais – Lisboa em hora de ponta, ficava em hotéis. Mas, na verdade, não era ele que ficava: a reserva era sempre feita com um nome inventado. "Luís da Silva, precisava de um quarto standard para hoje, se faz favor." Quando chegava depois ao local o senhor Presidente da República para ficar na reserva feita em nome de Luís da Silva, o pessoal dos hotéis descompensava. Queriam sempre passá-lo ou para a suíte presidencial, ou para um quarto maior ou melhor, pelo menos. Ora, isso era tudo o que Marcelo não queria. Um colaborador explica que ele "detesta quartos grandes, e gosta menos ainda de suítes com vários quartos, escritório e sala, quer ter tudo perto e à mão e não perder tempo à procura de onde pôs o computador".



Actualmente, já não fica em hotéis: houve obras na parte residencial de Belém, para permitir ao Presidente ficar na capital quando isso se torna necessário. Infelizmente, Marcelo também acha o espaço demasiado grande, desorienta-se, e tem evitado ao máximo ficar lá instalado. Na verdade, terá passado lá menos de meia dúzia de noites. Irrita-se sobretudo com os interruptores da luz, que nunca sabe onde estão. Entre 19 e 22 de Fevereiro, o Presidente desloca-se em visita de Estado a São Tomé e Príncipe. A visita já esteve prevista para 28 de Janeiro a 2 de Fevereiro, mas teve de ser adiada devido à inesperada operação à hérnia umbilical. Por norma, o país visitado oferece a suíte onde ficará o convidado, e faz questão de fornecer um espaço à altura. Às autoridades são-tomenses teve de ser diplomaticamente explicado ("mas estas coisas são sempre delicadas", admite quem conhece estes processos) que para o Presidente português teria de ser apenas um quarto standard e mais nada. E assim será.



Vida dura

Relato de um diálogo entre um amigo de Marcelo (relatado por este) e um colaborador deste na Presidência:

"– Isto às vezes é um bocadinho demais...

– Então mas você não sabia já como é que ia ser?

– Sim, mas tanto assim?

– Se agora está surpreendido é porque andava distraído."



Marcelo sempre foi assim. Não pára. E sobretudo o primeiro ano foi cansativo para alguns colaboradores. Mas o mesmo velho amigo também diz que Marcelo tem um lado humano que evita que algum stress provocado pela sua hiperactividade se transforme em mau ambiente: "Pelo contrário. Ele é muito próximo dos colaboradores, telefona se alguém está doente, se uma pessoa tem um problema interessa-se, e isso cria boas relações. Ele tem fraternidade e atenção às pessoas e isso cria um bom ambiente."



É certo que Marcelo acabou o primeiro ano de mandato a prometer em Belém que 2017 seria um ano mais calmo, sobretudo o Verão, e que as pessoas poderiam ter as suas férias normais (no Verão de 2016, o Presidente só tirou 10 dias de descanso). Infelizmente, foi o Verão dos incêndios. E o Presidente não parou, pelo contrário, acelerou.



O chefe da Casa Civil, por exemplo, Fernando Frutuoso de Melo, teve de abrandar a certa altura, mas porque teve um problema de saúde. Os assessores do gabinete jurídico trabalham bastante e algumas fontes indicam que têm de se esforçar a dobrar: o Presidente é um emérito professor de Direito e constitucionalista, e enquanto outros Presidentes aceitavam sem discussão o que lhes era apresentado, com Marcelo as coisas funcionam em diálogo e muitas vezes é ele a levantar algumas questões. Depois, como explica um político do PSD que conhece bem Marcelo: "Ele precisa lá de algum assessor político?" A pergunta era retórica.



Há uma característica de Marcelo que ajuda a dar folga a quem trabalha com ele: muito do que faz, prefere fazer sozinho ou pouco acompanhado. Não é do género de levar grandes comitivas. Por exemplo, quando se deu o incêndio de Pedrógão, foi acompanhando com os assessores o que se estava a passar, mas quando lhe perguntaram "vamos lá?", e Marcelo efectivamente decidiu ir, decidiu também ir sozinho, só com o ajudante de campo. No Natal, que também passou em Pedrógão, repetiu o modelo. Em muitas acções de visita e acompanhamento do rescaldo dos incêndios, de Junho ou de Outubro, fez o mesmo. E aí só se cansa a ele próprio.



Além disso, muito do que vai surgindo na comunicação social como coisas que o Presidente anda a fazer – e que não constam da agenda oficial – são apenas actividades que vai encaixando no seu dia "público" e que considera parte da sua vida, senão pessoal, normal. Vai visitar o Hospital de Santa Maria? Aproveita e visita um amigo que está ali internado. Tem uma acção no centro da cidade? Entra numa livraria e compra um livro de que andava à procura. Passa pelo Restelo? Pára e vai visitar Conceição Monteiro, a ex-secretária de Sá Carneiro que vive ali. O problema é quando os imprevistos têm significado político: num encontro em que esteve com o embaixador de Israel, começou a dizer que gostava de visitar Israel, surpreendendo a assessoria diplomática.



Recentemente, saiu de Belém com o ajudante de campo, apeteceu-lhe ir comer um pastel de nata, aproveitou e foi à farmácia e ao multibanco. Faz parte dos rituais de um cidadão normal e da liberdade pessoal que Marcelo faz questão de manter – mas era um cenário pouco provável com outros Presidentes. Dessa vez, no regresso, acabou por ir a pé até ao palácio, devido a um acidente que estava a interromper o trânsito, e no percurso tirou selfies.



No último mês, abrandou. Foi operado a uma hérnia umbilical no dia 28 de Dezembro e teve de parar. Não que quisesse. Chegou a despachar papéis ainda no hospital. Mas quer o médico, Eduardo Barroso, quer a companheira, Rita Amaral Cabral, fizeram finca-pé e disseram que não podia ser. E Marcelo, que não é dado a acatar, acatou. Teve de ser. Tinha dores, durante algum tempo teve de usar uma cinta de pós-operatório, e terá percebido que ou abrandava mesmo ou a recuperação seria mais longa. Tem estado mais em Belém e tem uma ou duas saídas por semana, quando no início do mandato era frequente acumular oito e nove eventos num só dia. Agora, com a hérnia resolvida, já tem uma agenda intensa em preparação para este mês e para Março.



