Como Rio tentou interferir nas eleições para a JSD e perdeu

O mapa da eleição da JSD mostra que Sofia Matos venceu nos bastiões de Rui Rio. Em Aveiro, Porto, Coimbra os resultados da mandatária nacional para a juventude de Rio nas diretas são vitórias folgadas. Não é por acaso. Apesar da tradição de autonomia da Jota, a direção do PSD fazia ponto de honra em vencer o candidato que era mais próximo de Luís Montenegro. De norte a sul, houve contactos diretos dos homens de Rio para tentar conquistar votos a Alexandre Poço.

Uma fonte da estrutura social-democrata no Porto descreve a "grande pressão" que a JSD sentiu nas semanas antes da votação. Segundo relatos recolhidos pela SÁBADO, houve pelo menos dois vice-presidentes do partido a pegar no telefone para reunir apoios para Sofia Matos no Porto: Salvador Malheiro e Maló de Abreu. Mas o líder da distrital, Alberto Machado, também fez contactos.

"Passaram a ideia de que a derrota da Sofia Matos era uma derrota da Comissão Política Nacional", diz a mesma fonte, admitindo que a vitória nacional de Alexandre Poço foi recebida com "grande perplexidade" na Invicta. "Toda a gente estava convencida de que esta pressão ia resultar", até porque contava com o apoio de 18 presidentes de secção da JSD Porto.

No Porto, parece ter resultado. Sofia Matos ganhou em 16 das 21 secções do Porto. E várias fontes ouvidas pela SÁBADO notam o sinal dado quando o nome de Marta de Azevedo Rio apareceu como suplente na lista de Matos para o Conselho de Jurisdição Nacional da JSD.

Marta é filha de Rui Rio, tem 18 anos e é recente na Jota. Mas houve quem lesse na sua presença nas listas um reforço da ideia do apoio implícito dado pelo líder do PSD à sua ex-mandatária nacional para a juventude.

No Porto, Sofia Matos conquistou 77 votos contra os 21 alcançados por Alexandre Poço. Mas em Coimbra a votação também foi expressiva. Num distrito em que é forte o núcleo duro de Rui Rio – onde estão o líder da distrital Paulo Leitão, o vice Maló de Abreu e as deputadas Mónica Quintela e Fátima Ramos – Matos teve 20 votos e Poço 14.





Diana Camões é vice-presidente da JSD Porto. Foi apoiante de Luís Montenegro nas diretas e apoiou Alexandre Poço para a liderança da Jota. No Facebook, assumiu ser alvo de "pressões". À SÁBADO, explica que recebeu "pressões de membros da JSD, dizendo que eu estaria a estragar dinâmicas da distrital" e que lhe disseram que este apoio a Poço lhe poria "pedras no caminho". "As interferências da direção nacional do partido existem e influenciam o que se passa na JSD", diz Diana Camões, que acha que nestas eleições se notou "que existem padrinhos no partido" e que "infelizmente as dinâmicas das diretas tiveram consequências na Jota". Foto: Sábado

Aqui a intervenção do filho da vogal da Comissão Política Nacional Fátima Ramos, que é o presidente da distrital da JSD, José Miguel Ferreira, é vista como tendo tido "um papel central" nos apoios locais conquistados por Sofia Matos.

Sem surpresa, a vitória de Matos foi esmagadora em Aveiro, o distrito de Salvador Malheiro. Várias fontes do partido garantem à SÁBADO que Malheiro "fez telefonemas a presidentes de secção para garantir apoios, explicando a importância da vitória de Sofia Matos para Rio". Mas o deputado Bruno Coimbra também terá "dado uma ajuda" nesta tentativa de segurar votos.

"Havia muita pressão", relata uma fonte social-democrata, que diz que "Alexandre Poço teve resultado bastante bom em Aveiro tendo em conta o cenário".

Mais surpreendente será a vitória de Sofia Matos em Braga, a distrital de Hugo Soares, que é liderada por Paulo Cunha, um dos críticos de Rui Rio. Aí, o apoio do líder da distrital da JSD, Cristiano Pinheiro, terá sido decisivo. Pinheiro é apoiante de Rui Rio e isso, segundo fontes do partido ouvidas pela SÁBADO, pode ajudar a explicar a forma como Sofia Matos conquistou 55 votos contra os 21 de Alexandre Poço.

Uma fonte distrital da JSD de Braga recusa, porém, esta leitura, explicando que o apoio a Sofia Matos foi decidido depois de a estrutura ter ouvido os presidentes de secção e ter percebido que era Matos quem recolhia mais apoio. "Para nós, era importante aparecermos unidos", diz a mesma fonte.

À SÁBADO, Cristiano Pinheiro recusou fazer comentários, assumindo apenas que o apoio a Sofia Matos foi uma forma de "quebrar uma linhagem, uma oligarquia" que considera ter vingado na direção nacional da Jota desde a liderança de Hugo Soares e passando por Margarida Balseiro Lopes. Para o líder da JSD de Braga, derrotar Poço seria quebrar essa lógica. No entanto, Pinheiro assegura ter uma boa relação com o líder agora eleito.

De resto, no distrito de Braga a hegemonia da candidatura de Sofia Matos só foi quebrada em Famalicão, onde Paulo Cunha é presidente da Câmara, e no concelho de Braga, onde Hugo Soares lidera a concelhia.

Uma fonte do partido, lembra que "tradicionalmente, Braga é um distrito dividido a meio", pelo que a vitória de Sofia Matos ganha expressão.

Outro distrito onde Sofia Matos se saiu bem e tem estado muito dividido nestas lógicas é Santarém. Matos teve 19 votos contra os 12 de Poço e, segundo duas fontes do PSD, a intervenção da vice-presidente de Rui Rio, Isaura Morais, terá sido fundamental para o resultado.

Isaura Morais, que é de Rio Maior, terá feito contactos para angariar apoios para a lista de Sofia Matos onde estava também a sua filha, Inês Bernardino.

À SÁBADO, o líder da distrital João Moura diz que a vitória de Sofia Matos em Santarém "não foi surpresa nenhuma, porque o presidente da distrital da JSD estava a apoiar a Sofia e as maiores secções apoiaram a Sofia". De resto, Moura – que tem sido crítico de Rio – diz desconhecer "interferências" da direção nacional na disputa pela liderança da JSD no seu distrito.

Em Viseu, o distrito liderado pelo crítico de Rui Rio Pedro Alves, Sofia Matos também alcançou uma vitória, embora menos expressiva. Teve 13 votos, contra os dez de Alexandre Poço. "Houve interferências da direção nacional do partido junto de delegados da Jota", garante uma fonte da estrutura local, que diz que "na ponta final fizeram pressão e houve alterações de sentido de voto".

Antes dessa pressão final, a expectativa era a de um empate. "Não era expectável a Sofia Matos ganhar", comenta a mesma fonte, que diz que a lógica dos apoios "envolve promessas nos processos autárquicos" numa altura em que se começam a preparar as autárquicas de 2021. "As pessoas mostram serviço por causa da escolha dos candidatos autárquicos", resume a mesma fonte.

Apesar de todas essas movimentações, Alexandre Poço conquistou a JSD com 317 votos, contra os 278 de Sofia Matos, apenas dois dias depois de ter sido um dos sete deputados do PSD que votaram contra o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento.

"A posição tomada pelo Alexandre ao votar contra os debates foi importante. Nunca vi os militantes tão revoltados com uma medida como com o fim dos debates quinzenais. O Alexandre tomou uma posição de coragem e isso pode ter tido peso na eleição", nota outra fonte do partido.

À SÁBADO, Alexandre Poço recusa analisar a sua vitória como uma derrota de Rui Rio. "Não faço essa leitura, o resultado na JSD não é extrapolável", afirma o sucessor de Margarida Balseiro Lopes, frisando a sua "lealdade institucional ao partido".

"Temos o mesmo objetivo, que é ganhar as autárquicas", diz sobre Rio, voltando, porém, a afirmar "o ADN de coragem, liberdade e consciência crítica da Jota".

De resto, Poço admite que o seu posicionamento contra o fim dos debates quinzenais, furando a disciplina de voto imposta por Rui Rio lhe pode ter granjeado simpatias. "A minha posição foi bastante elogiada porque é uma posição partilhada por muitos militantes e simpatizantes do PSD", assume à SÁBADO, frisando que "a proposta global de alteração ao regimento é positiva, mas o fim dos debates era um ponto negativo" que o levou a votar contra "em consciência e por convicção".