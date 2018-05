Nos corredores do ExpoSalão da Batalha as últimas horas serviram ainda para somar subscritores à moção sectorial encabeçada por Pedro Nuno Santos. O círculo mais próximo do pedronunismo foi-se desdobrando em contactos para angariar assinaturas e o trabalho compensou: ao início da noite de sábado já eram mais de 400 os congressistas que tinham subscrito o texto de Pedro Nuno.

Em alguns casos, foi o próprio Pedro Nuno Santos que abordou os camaradas de partido para os chamar a subscrever a moção, noutros o trabalho ficou a cargo de figuras como a sua chefe de gabinete, Marina Gonçalves, ou de Tiago Barbosa Ribeiro que só no Porto angariou cerca de 150 assinaturas.

O número tem apenas um valor simbólico. Cada moção precisa de apenas 97 subscritores, mas conseguir quase quatro vezes mais do que o mínimo serve para Pedro Nuno Santos mostrar peso.

Muitas das subscrições servem para sinalizar já alguma proximidade que pode vir a traduzir-se em apoios no futuro, sobretudo tendo em conta que a moção, sendo sectorial, tem conteúdo suficientemente doutrinário para apontar pistas para o que poderia ser uma moção estratégica do pedronunismo.

A simples expressão ‘pedronunismo’ – inicialmente usada pelo SOL – é uma das marcas que fica deste Congresso, precisamente pela forma como o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares se conseguiu impor.

Este é um "ismo" que entrou para o léxico do PS e o debate ideológico promovido por Pedro Nuno Santos faz com que esta seja uma corrente que não se cinge à figura do próprio, mas traduz um pensamento de esquerda, que recupera a importância do papel do Estado, que aposta num discurso de reforço de direitos laborais e que quer que as "reformas estruturais" deixem de ser sinónimos de avanços liberais.

Esse posicionamento começou a fazer-se com um artigo de opinião em Fevereiro no Público para, a propósito do Congresso do PSD, reclamar para o PS o lugar de verdadeiro partido social-democrata.

Depois disso e graças à resposta que Augusto Santos Silva deu também no Público sobre a importância de manter o partido próximo do centro, o núcleo duro do pedronunismo desdobrou-se em intervenções para defender a tese de que é pela esquerda que o PS se vai salvar da irrelevância eleitoral a que estão votados os seus congéneres francês, espanhol, italiano e grego.

Duarte Cordeiro, Pedro Delgado Alves e Tiago Barbosa Ribeiro ajudaram a defender a tese, a que o próprio Pedro Nuno dedicou mais dois artigos de opinião.

Pelo meio e na preparação do Congresso, Pedro Nuno Santos deu duas entrevistas importantes à Antena1 e ao Jornal de Negócios. E chegou a admitir que não descarta uma futura candidatura à liderança no pós-costismo. "Já só me falta isso [ser secretário-geral]", disse à Antena1.

Quando subiu ao palco da Batalha, Pedro Nuno tinha tudo preparado para que aquele fosse o seu momento. Acabou por ser também o momento do Congresso por ter sido o discurso que mais galvanizou os militantes.

"Isto não é populismo, isto não é radicalismo, isto é ser socialista", disse, numa das frases que marca o conclave socialista e que fez os congressistas aplaudirem Pedro Nuno de pé.

Depois disso, Pedro Nuno Santos sai do Congresso do PS com um estatuto reforçado de potencial futuro líder. Mas nada está garantido. Mesmo que ainda não haja adversários assumidos, é de esperar que outros comecem a fazer o seu caminho e tentem barrar o do pedronunismo.