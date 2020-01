advogado Bruno Fialho (de 43 anos), o economista Miguel Pintado (de 59 anos) ou o advogado Henrique Prior (de 67 anos).



António Marinho e Pinto queria capitalizar os 7% das Europeias para chegar à Assembleia da República. Não aconteceu. Depois dos resultados das últimas legislativas (caiu do 1,13% e 60.998 votos para os 0,18% e 9.220 votos), abandona este sábado, 18, a liderança do PDR.A "força da natureza" do partido, como o descreviam em 2014, será substituído por um destes três candidatos: oRecorde a seguir as histórias dos bastidores de fundação do partido, contadas pela SÁBADO emEra agora ou nunca. Depois dos inesperados 7,72% de votos obtidos nas eleições europeias de maio[de 2014], António Marinho e Pinto e os seus apoiantes mais próximos começaram a temer que a partir de então o seu papel no Movimento Partido da Terra, a sua "barriga de aluguer", esvaziasse como tempo. Temiam que talvez apenas lhe dessem o lugar de cabeça de lista por Coimbra nas legislativas de 2015. Não chegava. Foi então que o eurodeputado agarrou no telefone e falou com antigos políticos com quem, desde que fora bastonário da Ordem dos Advogados, debatia a hipótese de lançar um novo partido. Este foi o guião que desenhou.As primeiras conversas, "há cinco ou seis anos", foram com Eurico Figueiredo, então ligado ao PS, Fernando Condesso, então no PSD, e com o médico Fernando Pacheco."Não nos encontrámos numa estação de comboio. Já nos conhecemos e discutimos muito sobre a necessidade de intervenção", conta à SÁBADO Marinho e Pinto. Entre os primeiros, envolvidos diretamente com os partidos do arco do poder, crescia o descontentamento."Se as coisas continuassem como estão, sem o mínimo respeito para com o eleitorado, ficou combinado que podíamos avançar", descreve o professor catedrático Fernando Condesso. O momento era este: a tempo de preparar um novo partido para as legislativas. A máquina, que inicialmente tinha apenas cinco pessoas, começou a rodar e em menos de um mês (a 5 de outubro) o Partido Democrático Republicano (PDR) foi apresentado – mas ainda há um longo caminho até à oficialização.Os encontros neste último mês foram sempre rápidos e objetivos. Depois do almoço num dos dias do fim-de-semana. Eurico Figueiredo e José Vieira da Cunha (apontado como futuro secretário-geral) chegavam ao escritório de Marinho e Pinto em Coimbra vindos do Porto. Fernando Condesso fazia a viagemindo de Lisboa. Fernando Pacheco viajava a partir do Algarve. Durante a semana, os cinco membros da comissão organizadora recebiam de Marinho e Pinto as propostas de estatutos e anotavam alterações.Na reunião (um membro disse à SÁBADO que foram duas, outro referiu ter estado em três) debatiam as ideias. Pouco mais de duas horas depois, voltavam à estrada.Além de central, escolheram a cidade por ser mais cómodo para Marinho e Pinto, que ali vive. "Tenho estado toda a semana em Bruxelas. Andar sempre entre Lisboa e Coimbra seria muito oneroso."António Marinho e Pinto sublinha que todas as decisões têm sido tomadas em conjunto. Uma ideia confirmada por outros membros da comissão organizadora. "A força da natureza é o Marinho e Pinto. Mas todas as decisões que têm a ver com o partido foram recolhidas por votação", descreve o ex-deputado socialista Eurico Figueiredo.Contudo, não deixa de ser o antigo bastonário da Ordem dos Advogados a propor algumas das principais ideias: a das três estrelas que significam justiça, liberdade e solidariedade, do logótipo do partido é dele. Havia outros desenhos, mas os cinco elementos da comissão fundadora acabaram por decidir que a ideia de Marinho era a melhor.Só sugeriram algumas alterações na posição das estrelas e na cor. Ficou.Há ainda outros detalhes que Marinho gosta de acompanhar de perto. Pediu a José Vieira da Cunha que lhe enviasse por email o discurso que iria fazer na assembleia do Partido Democrático Republicano no sábado passado (mais uma vez) em Coimbra. Vieira da Cunha, que esteve ligado à fundação do PSD noPorto e é conhecido por falar de improviso, acedeu. Na véspera do encontro enviou o texto por email. Marinho e Pinto leu e aprovou.Nas vésperas da assembleia fundadora de 5 de outubro em Coimbra, um homem enviou um email para o PDR. Dizia que por ser de Castro Verde não conseguiria estar na reunião. Um dos membros fundadores ficou tão comovido que lhe respondeu que assinaria o seu nome na ata, tal como se lá tivesse tivesse estado. O PDR não lhe poderia pagar a viagem: se nem sequer é partido, também não tem um orçamento.Tudo, da gasolina que têm gasto nas deslocações até aos primeiros documentos burocráticos que tiveram de apresentar, tem sido pago pelos membros da comissão organizadora.Vieira da Cunha, por exemplo, mandou fazer numa gráfica do Norte os cadernos onde se devem registar as 7.500 assinaturas necessárias para o partido ser legalizado pelo Tribunal Constitucional. Imprimiram-se 50 e é esse o número de pessoas que desde domingo anda pelo País à procura de apoio.Esperam ter o necessário na próxima reunião, a 7 de novembro. Quanto ao apoiante de Castro Verde, não foi necessário que assinassem por ele: quando o membro da comissão fundadora ia a entrar na Casa da Cultura de Coimbra com o seu nome escrito num papel, para não se esquecer, o homem foi ter com ele. Tinha conseguido fazer a viagem. É que, diz essa fonte, o partido está a fazer-se com "voluntarismo".Também não contrataram um designer para desenvolver o logótipo e até o site está a ser feito por um jovem apoiante que tem pago as despesas.Os fundadores não discutiram ainda o número de lugares que pretendem ter no parlamento. "É precoce. Não há um programa enquanto não houver partido. Só quando os órgãos forem constituídos é que se pode criar objetivos eleitorais", diz Eurico Figueiredo.Mas Fernando Condesso diz que a missão do PDR é "conquistar o poder, obter o número máximo de votos e, se o eleitorado der, exercer sozinho ou com outros". Marinho e Pinto admite fazer alianças com PS, PSD e PCP – todos menos o CDS.Para já, estão convencidos de que vão conseguir capitalizar a votação das europeias: é "um partido que já tem 7 por cento porque é o partido de Marinho e Pinto", conclui Condesso.