A Comissão Parlamentar de Inquérito às rendas excessivas do sector da energia, cuja proposta é entregue pelo Bloco de Esquerda hoje, vai abranger o período de tempo entre 2003 e 2014, altura em que os CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual) estiveram em vigor.De acordo com o Diário de Notícias, não se sabe se os primeiros-ministros da altura (Durão Barroso, Santana Lopes, José Sócrates e Pedro Passos Coelho) serão chamados a depor, mas os seus ministros com a tutela da energia devem ser convocados. Entre eles, está Manuel Pinho, arguido no caso EDP e suspeito de ter recebido cerca de dois milhões de euros para beneficiar a energética."Manuel Pinho não inventou os CMEC, mas este dispositivo de extracção de riqueza à população tornou-se muito mais grave", com as decisões do ex-ministro de José Sócrates, considera o deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda.O partido propôs a Comissão Parlamentar de Inquérito. PS, PCP e CDS-PP manifestaram-se abertos a viabilizar a iniciativa.