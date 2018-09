Começar agora a tentar ganhar as eleições de 2021

O nosso público-alvo são os cidadãos que não votam e os cidadãos que não se interessam pela política, queremos que se envolvam", lê-se na página onde se apresentam os objectivos do movimento.



"Os cidadãos querem votar em pessoas e não em nomes de pessoas escolhidas pelos partidos, sejam para uma junta de

freguesia, presidente de câmara, deputados, primeiro-ministro e membros do Governo", diz Joaquim Jorge, desencantado com a experiência do PSD.



De resto e apesar de ter sido considerado uma hipótese pelo PSD, Joaquim Jorge apresenta este movimento como algo que se move para lá das divisões ideológicas. "Não somos de esquerda nem de direita só queremos representar os cidadãos. Há algo que está a falhar estrondosamente, basta ver a abstenção", defende, garantido porém que o seu movimento "não é anti-sistema".



Para já, o Matosinhos independente conta com Guimarães dos Santos, ex-director do IPO e ex-Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto como "padrinho" e com o antigo reitor da Universidade Lusófona, Fernando dos Santos Neves, como "senador", além de uma lista de subscritores iniciais recolhida entre os notáveis de Matosinhos.



Mas o que salta à vista é a lista de personalidades que aparecem como "conselheiros" do movimento. Além de Beleza, Capucho e Amaral Dias, há muitos outros nomes sonantes.



Fernando Nobre, da AMI, Francisco Ferreira, presidente da ZERO, Garcia Pereira ex-militante do MRPP e os jornalistas José Milhazes e Luís Osório vão funcionar como uma espécie de consultores do Matosinhos Independente.



"Não integram este movimento, mas acederam a dar o seu contributo descomprometidamente", esclarece Joaquim Jorge, que vai começar já a tentar recolher as assinaturas necessárias para que o movimento consiga apresentar uma candidatura em 2021.



Mais conhecido por ser o fundador e presidente do Clube dos Pensadores, onde organiza debates com figuras destacadas das várias áreas políticas e sociais, Joaquim Jorge é professor e até garante que o candidato a encabeçar o movimento Matosinhos Independente pode vir a ser outra pessoa."Isto não é uma coisa centrada em mim. O que eu vou fazer é criar as ferramentas para as pessoas poderem começar a trabalhar nisto", explica Joaquim Jorge.Uma das ferramentas é o site www.matosinhosindependente.pt que está desde hoje activo e onde o movimento explica ao que vem. "