PSD, BE, CDS e PCP levam hoje a votos propostas para acabar o adicional sobre produtos petrolíferos.

Quatro partidos (PSD, CDS, BE e PCP) levam hoje a votos propostas para acabar o adicional sobre produtos petrolíferos. Mas o deputado socialista Carlos Pereira defende que só as propostas de comunistas e sociais-democratas não são ilegais.



O deputado do PS Carlos Pereira diz que as propostas de BE e CDS para acabar com o imposto adicional aos produtos petrolíferos são "ilegais".



"São propostas que violam a norma travão do Orçamento do Estado que diz que não se pode alterar impostos por lei", diz à SÁBADO Carlos Pereira.



O deputado socialista diz que só as propostas do PSD e do PCP "não violam a norma travão por serem projectos de resolução, ou seja, são apenas uma recomendação ao Governo".



Carlos Pereira diz que "é preciso avaliar se houve alteração relativamente a 2016 [o ano em que foi criado este imposto]" e que "até há abertura para mudar o imposto que tem sido alvo de críticas de todos os partidos e ao qual a líder do CDS Assunção Cristas chama "saque fiscal".



"Podemos avaliar isso, mas nunca antes do Orçamento. Estamos a meses de ter um novo Orçamento, não faz sentido mudar isso agora", insiste Carlos Pereira, explicando que o PS vai votar contra todas as propostas que vão hoje a votos no Parlamento.



Segundo o DN, o PSD já admitiu viabilizar a proposta do CDS, pelo que bastaria a abstenção de um dos partidos da esquerda para que fosse viabilizada.



No entanto, há ainda a possibilidade de fazer baixar todas as propostas sem votação para serem discutidas em sede de comissão e daí sair um projecto comum aos vários partidos que estão contra a taxa.