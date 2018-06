Pedido pode ser visto como um aviso a Marcelo, que ainda terá de promulgar a lei. Mas também há um recado para a esquerda.

O grupo parlamentar do PS está a analisar a constitucionalidade da proposta do CDS para acabar com o adicional do imposto sobre produtos petrolíferos ontem aprovada com os votos a favor do PSD, CDS e PAN e a abstenção do BE e do PCP.



Fonte da direcção da bancada socialista avançou à SÁBADO que o assunto está entregue "a juristas do grupo parlamentar".



Em causa está o facto de a proposta poder violar a norma travão do Orçamento do Estado que impede que uma lei possa aumentar a despesa ou diminuir a receita orçamental.



A análise jurídica do diploma do CDS pode ser vista como uma forma de o PS enviar uma mensagem a Belém, que ainda terá de promulgar o diploma.



No entanto, a mesma fonte não descarta a possibilidade de o PS vir a pedir "a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma".



No entanto, ainda se poderão passar vários meses até que a questão se ponha.



O diploma ontem aprovado em plenário na generalidade ainda terá de ser discutido em comissão antes de ser aprovado na especialidade.



Ora, o processo na especialidade pode demorar pelo menos 120 dias. Tendo em conta que a sessão legislativa está quase a acabar e as comissões ficam suspensas em Agosto, isso significa que entretanto começará a discussão do Orçamento do Estado para 2019, momento em que se voltará a definir se se aplica ou não um adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos.



Imposto vale mais de 300 milhões de euros



Esta é também, contudo, uma forma de o PS e passar uma mensagem aos parceiros da esquerda.



Os socialistas vão aproveitar todas as oportunidades para lembrar que o fim deste imposto significa a perda de uma receita "superior a 300 milhões de euros", segundo os cálculos que chegaram à bancada do PS.



"Estamos a falar de um imposto que, num depósito cheio, significa dois euros, porque são quatro a seis cêntimos por litro. Ora, 300 milhões de euros fazem muita diferença, por exemplo, na Saúde", vinca à SÁBADO uma fonte da bancada do PS.