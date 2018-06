Combustíveis: César diz que BE está "na caça ao voto"

"Abriu a época da caça ao voto", diz Carlos César sobre as propostas para acabar com o adicional aos produtos petrolíferos.

Carlos César vê eleitoralismo nas propostas de todos PSD, BE, CDS e PCP para acabar com o imposto adicional aos produtos petrolíferos, mas é particularmente crítico em relação aos bloquistas que acusa de terem mudado de opinião em duas semanas.



"Parece que abriu a época de caça ao voto. Veja-se o BE. Ainda há duas semanas o BE disse que era uma matéria para ser discutida no OE", afirmou o líder parlamentar socialista à saída da reunião da bancada do PS.



César pediu responsabilidade "da extrema-esquerda à direita" para a matéria que vai hoje a votos no Parlamento.



O socialista frisa que estão em causa "centenas de milhões de euros no OE e apenas 3 ou 4 cêntimos ao litro para as famílias", pelo que pede a todos os partidos ponderação. Mas mais ainda aos parceiros da esquerda que estão esta semana a iniciar as negociações para o Orçamento do Estado para 2019.



"Estamos a poucos meses do Orçamento", recordou, sublinhando que não é possível querer baixar receitas de "centenas de milhões de euros" ao mesmo tempo que se reclama aumentos da despesa em pensões, saúde e educação.



"Não se pode ter as duas coisas ao mesmo tempo", avisou Carlos César, admitindo que "é preciso investir mais na Saúde, na Educação" e insistindo que esse investimento só será possível com receitas que o sustentem.



Nem o facto de a proposta do BE prever uma fórmula para assegurar a neutralidade fiscal do fim do imposto convence César de que é este o momento para acabar com essa fonte de receita.



"O PS gostava que os combustíveis fossem mais baratos", assegurou, explicando que o problema está em saber onde se pode ir buscar receita para as despesas necessárias e que essa discussão só se poderá fazer, no entender do PS, quando se discutir o Orçamento do Estado como um todo.