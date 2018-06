Centristas querem assegurar que o fim do adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos tem efeitos antes do fim da sessão legislativa.

O CDS quer que a proposta, ontem aprovada na generalidade, para acabar com o adicional do imposto sobre produtos petrolíferos seja votada na especialidade até 18 de Julho, o fim da sessão legislativa.



O pedido "de prioridade no debate e votação na especialidade do Projecto de Lei n.º 884/XIII/3.ª" foi hoje entregue pela bancada centrista.



Para o CDS, a Assembleia da República deu, com a aprovação da proposta na generalidade, "um sinal claro, e um passo decisivo, de que se deve pôr fim ao significativo e injusto aumento do ISP".



"Recorde-se que esta medida do governo socialista foi adoptada em 2016 sob o lema de uma suposta "neutralidade fiscal" que nunca se chegou a confirmar. Aliás, tem servido exclusivamente para o Ministro das Finanças conseguir bater recordes sucessivos ao nível da arrecadação fiscal", lê-se no requerimento a que a SÁBADO teve acesso.



O CDS defende, por isso, que "tendo em conta os preços exorbitantes da gasolina e do gasóleo (algo que está a onerar severamente as famílias e as empresas) é urgente colocar já um ponto final nesta austeridade dos combustíveis".



"Os portugueses nunca perdoariam ao Parlamento caso se perdesse mais tempo com procedimentos desnecessários", argumenta o CDS.



No entanto, não é líquido que a proposta do CDS seja aprovada na especialidade.



O secretário-geral do PSD, José Silvano, já disse hoje à Lusa, que os sociais-democratas só viabilizarão a proposta do CDS na especialidade se ela garantir a neutralidade fiscal.



De resto, o PCP - que tal como o BE se absteve na generalidade, permitindo a viabilização da proposta do CDS - também deixou claro que só pode aprovar na especialidade uma formulação que respeite a norma travão do Orçamento do Estado, que diz que uma lei não pode aumentar a despesa ou reduzir a receita orçamental.



Tal como está, a proposta do CDS faz o Estado perder uma receita que a bancada do PS estima ser superior aos 300 milhões de euros.



De resto, tal como a SÁBADO avançou, o PS está a pedir a juristas que avaliem se a proposta do CDS é constitucional ou se viola a norma travão do Orçamento.