ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O PSD repete sete vezes a palavra corrupção num programa com 121 páginas. O do PS, 25, em 139 páginas. Os números não são tudo mas, na verdade, espelham a pouca aposta dos dois maiores partidos políticos neste tema. Ora, em julho, no último barómetro do ICS/ISCTE para o Expresso/SIC, a corrupção disparou entre os temas que os portugueses consideram mais importantes para o País, com 23% a indicarem-na como a questão mais importante - acima, só a saúde, com 25%. Mas essa preocupação, diz João Paulo Batalha, não vem refletida nos programas: "Não. Aliás nem há muito a dizer, porque os programas não têm muito sobre o tema..."Saiba o que falta e os aspetos positivos nos programas eleitorais na opinião de João Paulo Batalha, da Transparência e Integridade, e de António João Maia, vice-presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude.