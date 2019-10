O décimo dia de campanha para as eleições legislativas, marcada nos últimos cinco pelo caso de Tancos, arranca hoje, com PS, PSD e PAN espalhados pelo centro do país e BE e CDS-PP a percorrerem o norte.Depois de cinco dias consecutivos marcados pelo processo de Tancos -- no qual um dos 23 acusados pelo Ministério Público é o ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, - e pela insistência dos partidos à direita em manter o assunto na agenda, os socialistas, os sociais-democratas e o PAN percorrem o centro do país, sem que as caravanas se encontrem.Com agenda apenas durante a tarde, o secretário-geral do PS, António Costa, contacta com a população, na Nazaré, distrito de Leiria, e encerra com um comício do partido, em Aveiro.O presidente dos sociais-democratas, Rui Rio, encontra-se com agricultores, de manhã, em Viseu, contacta com a população, em Lamego, e finaliza, em Viseu, com uma visita ao Centro Hospitalar de Tondela-Viseu e um jantar/comício.Já o porta-voz do PAN, André Silva, participa numa ação de campanha durante a manhã, em Coimbra, e viaja até Leiria, onde participa numa conversa nas ruas da cidade e visita um furo de prospeção de gás natural.Mais a norte, as comitivas do BE e CDS-PP vão dividir-se entre o Porto e Viana do Castelo, apesar de não confluírem.A coordenadora nacional bloquista, Catarina Martins, arranca com um encontro com cuidadores informais, no Porto, e segue para Braga, onde vai participar numa 'arruada' e num comício, que contará com a presença dos candidatos por esse círculo eleitoral e do fundador do BE Luís Fazenda.A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, visita uma empresa farmacêutica portuguesa durante a manhã, em Coimbra, um centro de dia, em Viana do Castelo, uma adega cooperativa, em Monção, e encerra na Festa da Desfolhada, em Ponte de Lima.Em relação ao secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, inicia o dia com uma visita à Associação Popular Sobral de Monte Agraço, segue para um contacto com trabalhadores de 'call center', e com trabalhadores da SONAE, na Azambuja, e encerra com o comício da CDU, em Sintra.Quanto aos partidos sem assento no hemiciclo, o presidente do Chega, André Ventura, contacta com eleitorado junto à fábrica da Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal.Vitorino Silva, o 'Tino de Rans', do partido R.I.R., chama a atenção para as condições dos transportes públicos, numa ação anunciada como uma tentativa de entrar nas carruagens dos comboios, em Entrecampos, Lisboa.O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, participa no Fórum TSF, em Lisboa, contacta com a população em Portalegre, e encerra com uma 'arruada' e um jantar, em Évora.O dirigente do PDR, Marinho e Pinto, participa numa ação de campanha, no Porto, e visita uma adega cooperativa, em Viana do Castelo, enquanto a cabeça de lista de lista do Livre por Lisboa, Joacine Katar Moreira, participa num debate sobre precariedade, em Lisboa.