As sondagens mostram uma queda acentuada, há "barões" descontentes e sobressaltos na articulação com o grupo parlamentar. O momento não é fácil para o CDS. E Francisco Rodrigues dos Santos quer dar a volta à situação, com um novo impulso. A solução? Começar pela imagem gráfica e por um slogan forte para dar o mote à comunicação do partido.

A SÁBADO sabe que está a ser preparado um "rebranding" do CDS, que inclui uma mudança nas cores do partido. Uma fonte da direção explica que os tons a ser usados ainda estão a ser definidos, mas devem ser "azuis mais arrojados".

Além da mudança de azul e da linguagem gráfica, está a ser desenvolvido um slogan que sirva de mote à comunicação do CDS.

As mudanças serão apresentadas após as eleições legislativas para o Governo Regional dos Açores, que estão marcadas para dia 25 de outubro.

A imagem renovada pretende dar novo fôlego a um partido que não tem vivido dias fáceis. A última sondagem, feita pela Aximage, mostra o CDS nos 1,1% e as críticas à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos deixaram de ser feitas apenas em surdina, quando o antigo ministro António Pires de Lima escreveu um duro artigo de opinião no Expresso no qual defende que "a apressada liderança" de Chicão pode levar o CDS "à irrelevância".

Rodrigues dos Santos apressou-se a desvalorizar as sondagens e a frisar que o partido "não é dos barões", mas pelo meio provocou um sobressalto na relação com a sua bancada parlamentar ao criticar duramente a confusão entre política e futebol, a propósito da presença de políticos na Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à liderança do Benfica. A intenção seria criticar o apoio do primeiro-ministro, mas o tiro atingiu em cheio o presidente do grupo parlamentar centrista, Telmo Correia.