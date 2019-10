Chega, Iniciativa Liberal e Livre: quem elegeu os três novos partidos do Parlamento?

Livre, Iniciativa Liberal e Chega. Três novos partidos entraram na Assembleia: um de esquerda ecologista, um liberal e um de extrema-direita. Quem elege estes novos partidos? São jovens eleitores, ou mais envelhecidos? Pobres ou ricos? Vivem em zonas com alta taxa de imigração, ou com poucos estrangeiros? Traçamos o perfil tipo dos eleitores de cada um dos três novos partidos com assento parlamentar, com base nos concelhos onde tiveram melhores votações.

Livre: eleitores com estudos, urbanos e ecologistas

O partido de Rui Tavares conseguiu, finalmente, eleger um deputado para a Assembleia da República. Joacine Katar Moreira, cabeça de lista do partido pelo círculo eleitoral de Lisboa, é uma das três mulheres negras que vai compor o hemiciclo nos próximos quatro anos.

Com uma mensagem ecologista, anti-racista e aberta à imigração, os concelhos onde o Livre conseguiu angariar mais votos refletem bem as ideias do partido.

Começando pela faixa etária e distribuição geográfica, o Livre foi buscar uma grande percentagem de votos aos grandes centros urbanos e litorais (a maior concentração de votos acontece entre Lisboa e Aveiro e no Porto) e a uma população mais jovem. Mostram os dados que o Livre elegeu nos distritos onde a percentagem de residentes com menos de 15 anos (14,61%) é superior à média nacional (13,77%).

O cidadão médio dos concelhos que deram boas votações ao Livre recebe também acima da média nacional, sendo que nos locais que alavancaram mais a atribuição de um mandato ao partido de Rui Tavares, um trabalhador em Portugal recebe em média 1.108,56 euros, enquanto o eleitor médio do Livre recebe 1.200,34 euros. O Livre elegeu também nos concelhos onde a disparidade salarial é superior à média nacional.

A percentagem de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) nos concelhos que proporcionaram ao Livre os seus melhores resultados nestas eleições corresponde a 3,46% da população com mais de 15 anos aí residente, sendo que, no conjunto do país, a percentagem dos beneficiários desta prestação social é ligeiramente inferior (3,20%).

O partido que apresentou uma mulher negra como principal candidata às eleições e que teve como bandeira da campanha a atribuição de nacionalidade portuguesa automática a filhos de imigrantes teve ainda uma grande aceitação nos concelhos onde a percentagem de população estrangeira legalmente residente é de 6,17% (acima da média nacional de 4,64%).

Analisando os dados, dá para perceber que a mensagem ecologista do partido liderado por Rui Tavares não perfurou os concelhos onde a área ardida é mais elevada. A área ardida média entre os concelhos onde o Livre verificou uma votação mais elevada é de 3,17%, metade da média a nível nacional. No entanto, o Livre elege ainda em concelhos onde a quantidade de resíduos urbanos recolhidos e a percentagem de resíduos urbanos reciclados por habitante é maior.

Iniciativa Liberal: eleitores litorais, com estudos e com mais filhos

A Iniciativa Liberal (IL), o partido liderado por Carlos Guimarães Pinto, conseguiu eleger um deputado na primeira vez que disputou umas eleições legislativas. João Cotrim de Figueiredo foi eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa e vai representar, alegadamente, o primeiro partido verdadeiramente liberal do Parlamento português no século XX, acredita o líder partidário.

Os dados mostram que nos concelhos onde este partido conseguiu mais votos, o número médio de filhos por mulher é de 1,5, acima da média nacional, de 1,42. O número de nascimentos fora do casamento também é mais elevado e o número de divórcios é ligeiramente superior.

O Iniciativa Liberal conseguiu também votos junto do eleitorado com uma maior escolarização.

Os dados mostram também que este partido elegeu em concelhos onde a população com 65 anos ou mais é menor do que no resto do país, sendo que a população residente com menos de 15 anos é superior à média. Os concelhos mais jovens parecem ser mais abertos às ideias do partido de Carlos Guimarães Pinto do que os mais envelhecidos.

O partido conseguiu também uma votação maior nos concelhos onde a industrialização e o setor terciário têm um maior peso na economia.

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem é de 1.171,65 euros, mais elevado do que a média do país, de 1.108,56 euros, tal como o poder de compra per capita, o que mostra que o eleitor médio da Iniciativa Liberal recebe acima do trabalhador médio.

Estes concelhos que deram bons resultados ao IL são também aqueles onde há menos trabalhadores do Estado. A redução dos serviços estatais é uma das grandes bandeiras do partido de Carlos Guimarães Pinto que promete lutar por um Estado menos dispendioso. O número de desempregados nestes concelhos também é menor do que a média nacional.

Nos concelhos que mais ajudaram a eleger os liberais há também, em média, mais unidades hospitalares, públicas e privadas.

Chega: mais pobres, menos hospitais e menos crime

André Ventura conseguiu garantir um lugar na Assembleia da República pelo partido de extrema-direita Chega. Os concelhos onde o partido conseguiu mais votos são aqueles em que o salário é mais baixo que a média nacional, há menos crimes e também menos serviços de saúde.

O Chega consegue bons resultados em concelhos onde a percentagem de população com mais de 65 anos é praticamente idêntica à da média nacional, sendo de 21,52%, quando a média nacional é de 21,67%. Mas mesmo assim, o partido do advogado consegue ter bons resultados em concelhos onde há mais jovens com menos de 15 anos.

O partido consegue também bons resultados em concelhos onde o número de divórcios é superior ao da média nacional por 7 pontos percentuais (71% nos concelhos mais generosos para o Chega, enquanto a média em Portugal é de 64%). Já o número médio de filhos é de 1,42 por mulher, em média, a nível nacional, sendo de 1,54 no terço de concelhos onde o Chega obteve melhor resultado.

André Ventura conseguiu também fortes apoios em concelhos onde há mais estrangeiros. A percentagem média de população estrangeira residente nas zonas que se mostraram favoráveis a este partido é de 6,83%, enquanto a média nacional é de 4,64%. Este resultado junto de concelhos onde há mais estrangeiros pode justificar-se pela rejeição dos locais face aos que vêm de fora.

O Chega teve os seus melhores resultados nos concelhos onde o poder de compra por pessoa é inferior à média nacional e onde há menos desemprego.

O Chega consegue também eleger em concelhos com menos escolas básicas, escolas secundárias e creches do que a média nacional. Mas também o número de hospitais (públicos ou privados) é menor nos locais onde o Chega obteve melhores resultados nas eleições de domingo, sendo de 1,53 nesses concelhos e a média nacional de 2,19.

A existência de poucos centros de saúde faz também decrescer o número de médicos por 1.000 habitantes, que é de 3,65 onde o partido liderado por André Ventura obteve melhores resultados e de 5,22 a nível nacional

A percentagem de beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) é menor nos concelhos onde o Chega teve melhor resultado, já que é de 2,65% nestes casos e de 3,20% a nível nacional.

O crime é também menor onde o Chega tem melhores resultados, já que os delitos criminais registados na Polícia Judiciária (PJ) por 10.000 habitantes são, em média, de 15,36 nestes concelhos e 18,81 a nível nacional.

O mesmo sucede com os crimes registados por todas as forças policiais por 10 mil habitantes, sendo de 317,07 onde o Chega tem mais apoio e de 321,58 na média nacional.