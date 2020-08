Chega divide PSD em Lisboa

Luís Newton, presidente da concelhia do PSD em Lisboa, diz que não é possível "construir a democracia com quem nela não acredita" e rejeita por completo qualquer entendimento com o Chega. Mas essa não é a posição do líder da distrital, Ângelo Pereira, que abre a porta a "acordos pós-eleitorais" nas autárquicas.

A linha vermelha da concelhia lisboeta ficou traçada num comunicado enviado às redações no dia 13 de agosto. O texto assinado por Newton foi escrito no rescaldo das posições de André Ventura sobre a marcha contra o anti-racismo. "Condeno o racismo, a xenofobia e todas as formas de exclusão em todas as suas vertentes. Não podemos permitir que no nosso país se propaguem discursos de ódio e manifestações como as que vimos no sábado em Lisboa, à porta da SOS Racismo", lia-se no comunicado, que defendia a importância de não deixar no ar a ideia de que podia haver uma aproximação entre PSD e Chega.

"Em momentos destes, os políticos não podem permitir incertezas. Tal como em Lisboa e no país critiquei a terrível decisão do PS de incluir numa solução de Governo partidos extremistas, também agora tenho de ser claro a dizer que o partido fundado por Sá Carneiro jamais em momento algum poderá alimentar sequer a ideia de normalizar estes discursos. Não podemos construir a democracia com quem nela não acredita", escreveu Luís Newton.

O texto era também uma forma de tomar posição perante a porta aberta por Rui Rio em entrevista à RTP. "Se o Chega evoluir – embora seja um partido marcadamente de direita, em muitos casos de extrema-direita, muito longe de nós que estamos ao centro – para uma posição mais moderada, penso que as coisas se podem entender", admitiu o líder social-democrata do qual Newton tem sido muito crítico.

Além de líder da concelhia, Luís Newton é secretário-geral de Pereira na distrital de Lisboa e a SÁBADO sabe que o conteúdo do texto emitido pela estrutural concelhia foi previamente comunicado a Ângelo Pereira. A articulação foi feita, mas o pensamento é divergente.

À SÁBADO, Ângelo Pereira assume isso mesmo ao afirmar que coloca o Chega "no mesmo patamar que os outros partidos de direita" e ao vincar que "a tendência [do PSD] é fazer acordos à direita", pelo que o partido de André Ventura não pode ser excluído.

"É preciso constituir executivos. Se o Chega crescer, pode acontecer o PSD ter de fazer acordos com o Chega", diz Pereira, que garante não ter divergências com a linha definida pela direção nacional do partido quanto a acordos pré-eleitorais. Ou seja, respeita a regra de não fazer conversas com o Chega antes das eleições.

"Não falei nunca em pré-eleitorais", sublinha, clarificando as declarações feitas este sábado ao Expresso, e recordando que "a questão não se coloca" porque o secretário-geral do partido, José Silvano, já fez chegar às distritais orientações claras para que não haja nenhum entendimento com o Chega antes das eleições autárquicas.

"Eu não excluo qualquer acordo com o Chega no pós-eleitoral", vinca Ângelo Pereira, para logo em seguida recordar a regra imposta por Rui Rio para que isso aconteça: "o Chega tem de se moderar em algumas questões".

Contactado pela SÁBADO, Luís Newton recusou fazer qualquer comentário sobre as declarações de Ângelo Pereira.

Antes dar pelouros ao PCP do que ao Chega?

A subida do Chega nas sondagens e a multiplicação de forças à direita está a levar o PSD em Lisboa a fazer contas de cabeça para as autárquicas. Há quem lembre que o partido de André Ventura tem força na capital e que pode fazer a diferença entre ganhar ou perder a Câmara a Fernando Medina e quem nem queira ouvir falar de acordos com a força de extrema-direita.

Ao contrário do que acontece nas legislativas, nas eleições autárquicas o presidente da câmara eleito é sempre o candidato do partido mais votado: ou seja, não é possível uma geringonça para chegar ao poder. O que pode ser preciso é atribuir pelouros a vereadores na oposição para garantir maiorias para governar. Mas há em Lisboa quem prefira fazer esse tipo de acordo com o PS ou o PCP do que entregar poderes ao partido de Ventura.

Não seria a primeira vez que isso aconteceria na história do PSD. Rui Rio fê-lo quando era presidente da Câmara do Porto. Sem maioria para governar no seu primeiro mandato, atribuiu pelouro ao vereador do PCP Rui Sá. O acordo correu sem sobressaltos e só terminou quando Rio conquistou a maioria absoluta na Invicta. Na já extinta freguesia dos Prazeres, em Lisboa, houve no passado um acordo de governação entre PSD e PCP. E não foi caso único.

Exemplos como estes são dados na discussão que já se começa a desenhar sobre o papel que o PSD poderá dar (ou não) ao Chega depois das autárquicas.

Mas o Chega pode ter ainda outro impacto importante no desenho de eventuais acordos pré-eleitorais, mesmo de fora dessa equação. "Fazer um acordo com o CDS e a Iniciativa Liberal, deixando o Chega de fora, pode favorecer o Chega", nota uma fonte social-democrata, que diz que, "sem o palco dos debates quinzenais" e passadas as presidenciais, Ventura "vai querer ser candidato a Lisboa e fazer tudo para ganhar pelo menos um lugar de vereador e aí passar a ter palco semanal".

Lisboa faz discussão interna em setembro

Para que os militantes tenham a oportunidade de se pronunciar sobre o tema dos acordos pós-eleitorais (as coligações prévias foram afastadas pela direção nacional), o PSD Lisboa vai convocar um debate interno.

A SÁBADO sabe que o primeiro plenário da comissão política concelhia será dedicado ao tema dos acordos e deve acontecer ainda na primeira quinzena de setembro.

Só ainda não está claro se a reunião será presencial ou feita através de plataformas digitais. Uma decisão do Conselho de Jurisdição Nacional permite o regresso às reuniões presenciais, desde que cumpridas as normas de segurança para evitar o contágio com covid-19. Mas o grande interesse que este debate pode suscitar nos militantes lisboetas está a fazer ponderar o recurso a meios para que a discussão se faça à distância.