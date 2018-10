Francisco André representou a empresa do SIRESP em várias negociações e decisões contra o Estado. Agora foi escolhido para chefe de gabinete do primeiro-ministro.

O novo chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa, Francisco André, foi representante legal da empresa SIRESP, SA nas negociações que o Estado manteve com a empresa que gere a rede nacional de comunicações de emergência e segurança, antes de assumir as novas funções governamentais.



Francisco André representou a empresa em várias negociações e decisões como sócio da sociedade de advogados AM & Associados, avança o jornal Público.



Durante algum tempo, o novo chefe de gabinete de Costa assumiu a defesa da empresa SIRESP juntamente com António Mendonça Mendes. No entanto, quando este assumiu o papel de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Francisco André assumiu a pasta sozinho.



Entretanto, o caso deixou de ser dirigido pela AM & Associados, passando para a J. A. Pinto Ribeiro & Associados, quando as duas entidades se fundiram. O advogado ainda dirigiu a defesa do caso durante três meses, até suspender a sua atividade como advogado para integrar o Governo no gabinete do primeiro-ministro.