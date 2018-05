Carlos César reagiu hoje no Parlamento à saída de José Sócrates do Partido Socialista. "Sócrates deixou uma marca muito positiva como primeiro-ministro numa altura em que o país alcançou progressos e resultados assinaláveis", frisou o líder da bancada parlamentar socialista. "O PS orgulha-se do seu contributo ao longo de toda a história democrática para o progresso do nosso país e nas circunstâncias em que assumiu responsabilidades governativas."

Sócrates tomou a sua decisão "de forma responsável, livre, e no exercício de um direito que lhe cabe".

O líder da bancada parlamentar do PS garante que o partido "não mudou a sua avaliação de uma questão fundamental: a separação do que é da Justiça e o que é da política".

"Se se confirmarem as suspeitas e acusações", o PS sentirá "revolta" como os restantes portugueses.

"Queria salientar que o PS desenvolveu ao longo da sua história uma contribuição importante para a transparência da actividade política entre políticos e eleitores", frisou o socialista. O partido adoptou "inúmeras medidas para aumentar a proximidade e a transparência."

O partido "propôs a formação de uma comissão eventual para a transparência e projectos que visam disciplinar e monitorizar a acção dos políticos, dos lóbis, e toda a envolvência de aspectos que podem tornar a actividade política menos transparente".

"Temos que ter consciência e não apagar que em inúmeras situações em vários partidos houve pessoas com comportamentos censuráveis, algumas que já cumpriram prisão, que são pessoas de todos os partidos e em particular dos que tem desempenhado funções de governo", frisou César. Para o líder da bancada parlamentar, o partido deve esforçar-se para que "o Portugal que queremos seja gerido com cada vez mais transparência".