O BE leva amanhã a debate a Lei de Bases da Saúde feita por António Arnaut e João Semedo. Mas Carlos César não revela sentido de voto do PS.

Como é que o PS vai votar a Lei de Bases da Saúde que tem como um dos seus autores o recentemente falecido presidente honorário do partido? Carlos César não diz.



No final da reunião da bancada socialista, o líder parlamentar prestou declarações aos jornalistas, mas deixou sem resposta as perguntas sobre o sentido de voto do PS na proposta de Lei de Bases da Saúde que o BE leva amanhã a debate no Parlamento.



O DN cita hoje uma fonte da direcção da bancada que assegura que os socialistas não votarão a favor da proposta escrita a partir do trabalho de António Arnaut - que é descrito como o "pai do SNS" - e João Semedo.



Segundo o DN, os socialistas ainda tinha ontem em aberto a decisão sobre se o seu voto seria contra ou a abstenção. E o tema terá sido mesmo tratado na reunião da bancada, mas César preferiu não se pronunciar



Na verdade, os socialistas esperam que a proposta baixe à comissão sem votação, onde poderá ser discutida na especialidade.



Essa solução salvaria o PS do embaraço de ter de votar contra ou abster-se em relação a uma lei que é o último acto de Arnaut no que considerava ser uma forma de "salvar o SNS" que ajudou a fundar em 1979.



Essa possibilidade está, de resto, em cima da mesa.



Em declarações à SÁBADO, o deputado do BE Moisés Ferreira admitiu já a hipótese de deixar a proposta passar sem votação.



Essa solução serviria para discutir em conjunto em comissão a proposta de Arnaut e Semedo com a do grupo de trabalho liderado por Maria de Belém Roseira, cujo primeiro esboço foi já conhecido esta semana e que será oficialmente apresentada em Setembro, segundo o calendário acordado com António Costa.