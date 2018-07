César faz o elogio da geringonça

"Com essa mudança, Portugal está melhor e a vida dos portugueses também", garante o líder da bancada parlamentar socialista, para serenar os ânimos à esquerda depois do embaraço causado pela entrevista de Augusto Santos Silva ontem ao Público.

Santos Silva causou sobressalto depois de dizer ao Público que uma nova geringonça teria de passar por um acordo sobre a Europa. A ideia marcou o debate do Estado da Nação, com a esquerda a responder que quer fazer essa discussão mas para se libertar das regras europeias com que não concorda. Para serenar os ânimos, coube à intervenção final de Carlos César fazer o elogio da geringonça assumindo que no plano externo o PS entende que o caminho não pode ser outro que não aquele que o Governo está a seguir.



"É preciso dizer: nem tudo o que fizemos foi tudo quanto havia para fazer e nem tudo o que fizemos foi bem feito. Mas não faltámos à verdade aos portugueses nem rompemos com a humildade recomendada, se dissermos que muito fizemos bem", afirmou César, num discurso sobre o Estado da Nação que foi também um balanço da geringonça.



Se César voltou a frisar a importância de respeitar as regras da Europa, também admitiu que o ritmo das conquistas do Governo pode estar aquém do que seria desejável para uma governação de esquerda, num piscar de olho a BE, PCP e PEV ao qual nem faltou a ideia de que a geringonça não está esgotada.



"Se é nossa obrigação preparar o país para todas as contingências, também nos cabe dar conta dos muitos aspectos positivos adquiridos, reconhecendo embora que, em muitos casos, estamos ainda aquém do que a ambição de um governo apoiado à esquerda reclama", disse, reconhecendo que a agenda da actual solução governativa está "longe de estar esgotada".



Ou seja, a solução com BE, PCP e PEV é para continuar.



"Para tudo isso, importa continuar a mobilizar as energias progressistas e, como o PS defende, um Estado prestigiado e forte, que garanta a segurança interna e a uma justiça próxima dos cidadãos. Um Estado moderno, ágil, eficaz, inteligente e estrategicamente empreendedor , que estimule a participação cívica e que contribua para a coesão social e territorial", defendeu Carlos César, que diz que o compromisso assumido pelo PS é "superar as dificuldades, continuar os sucessos, prosseguir o caminho e cuidar do futuro".