Carlos César considera que o pagamento das viagens dos deputados "é uma matéria complexa". Mas atira uma farpa ao PSD.

José Silvano, Matos Rosa, Feliciano Barreiras, Duarte Marques são todos do PSD e foram todos apanhados em situações de presenças-fantasma. Mas se Fernando Negrão diz que cabe aos eleitores sancionar esse comportamento, Carlos César diz que não teria dúvidas em tirar consequências desses casos.



César diz mesmo que deputados com esse tipo de comportamento "não tinham o direito de permanecer no grupo parlamentar do PS".



De resto, Carlos César - que é um dos deputados das ilhas que acumulam o apoio a residentes insulares com os 500 euros mensais de subsídio de deslocação pago pelo Parlamento - quis marcar a diferença entre o caso das falsas presenças e os pagamentos das viagens dos deputados.



César acha mesmo que o regime que se aplica aos parlamentares dos Açores e Madeira "é em tudo similar ao dos deputados do Continente", já que estes também escolhem o meio de transporte que querem utilizar, "seja o carro próprio, o autocarro, o comboio, venham à boleia ou usem também eles o avião", e recebem sempre o mesmo apoio, calculado ao quilómetro.



"Em ambos os casos os deputados não têm de fazer prova de que se deslocam x vezes à sua residência ou ao seu círculo eleitoral", notou o líder parlamentar socialista, que acha que essa é uma "liberdade" que se deve manter, mas não foi claro relativamente ao que pensa à recomendação do Tribunal de Contas para que os pagamentos das viagens dos parlamentares seja feito contra factura.



César diz que "algumas observações do TC extravazam as suas competências"



"É uma matéria de grande complexidade", defendeu, afirmando que algumas das observações feitas pelo Tribunal de Contas (que também considerou ilegal o seguro de saúde pago pelo Parlamento aos deputados) "excedem até a sua competência, porque são observações de natureza política".



César não especificou, porém, que observações extravasam em seu entender as competências do Tribunal de Contas.



O que Carlos César não põe já de parte é a necessidade, levantada pelo Tribunal de Contas, de os montantes pagos aos deputados em apoios a deslocações passarem a ser tributados em sede de IRS.



"Não deve estar de parte nesta revisitação de toda esta panóplia de apoios", admitiu aos jornalistas.



O socialista recordou, contudo, que muitas vezes o valor base da remuneração dos deputados tem sido considerado baixo e pouco atractivo para quem tem carreiras no privado, pelo que "ao longo das décadas foram sucessivamente sendo convocados subsídios de diversa índole e diversa natureza para colmatar essa falha".