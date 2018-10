O ministro das Finanças em declarações ao Público garante que o Orçamento do Estado vai ter 800 milhões de euros para custos com pessoal.

O Orçamento do Estado para 2019 já contempla uma verba de 800 milhões de euros para custos com pessoal. Nesse valor estão previstos 50 milhões para aumentos.



E Mário Centeno, em declarações ao Público, avisa: "Temos 800 milhões de euros em cima da mesa. É o compromisso que, neste momento, conseguimos assumir com os trabalhadores da Administração Pública. É um crescimento claramente acima de 3% na massa salarial, não há margem visível para ir mais longe".

Segundo o Público, o recado é claro: "Não há margem visível, estamos a debater um adicional de 50 milhões de euros em cima dos 750 milhões de euros que já vão estar no Orçamento do Estado para despesas com pessoal".



O que está em negociação, acrescenta, é a distribuição desse bolo de 50 milhões. António Costa,



O Público acrescenta que o ministro das Finanças confirmou haver três cenários em cima da mesa: Um que prevê aumentos apenas para os funcionários públicos que recebam entre 600 e 635 euros, o que abrangeria 85 mil pessoas, que teriam um aumento máximo de 35 euros.

E uma terceira hipótese é aumentar todos os funcionários, o que daria cerca de 5 euros por pessoa.



O Bloco de Esquerda tem insistido que os aumentos têm de ser para todos. Esta sexta-feira Jerónimo de Sousa, líder do PCP, em entrevista ao Observador realçou que 50 milhões disponíveis para aumentos "é claramente insuficiente".



Além dos aumentos salariais, o Governo tem realçado que os funcionários públicos vão conseguir ter mais rendimentos por outras vias, nomeadamente através das progressões, e que segundo as Finanças deverão permitir um aumento de 3,1% do salário médio dos funcionários públicos.