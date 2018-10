Mário Centeno, o ministro das Finanças, entregou o Orçamento do Estado às 23h48 desta segunda-feira.

Mário Centeno entregou o Orçamento do Estado para 2019 esta noite, às 23h49. O ministro das Finanças saiu do Ministério cerca das 23h31, a 18 minutos do fim do prazo.



A proposta de lei foi entregue hoje, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, na Assembleia da República. A acompanhá-lo, estavam o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, a secretária de Estado da Administração Pública, Fátima Fonseca e secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo.



O Orçamento do Estado será votado, na generalidade, em 30 de Outubro no Parlamento, estando prevista a votação final global para 29 de Novembro. Centeno só apresentará o OE2019 amanhã, às 8h30: "Após a entrega hoje na Assembleia da República da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019, o ministro das Finanças, Mário Centeno, e respetivos secretários de Estado apresentam o documento amanhã, terça-feira, às 08:30, no Salão Nobre do Ministério das Finanças em conferência imprensa", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.



António Costa já adiantou que o próximo orçamento deverá conter numa redução significativa dos preços dos passes de transportes nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, aumentos das pensões e da massa salarial na administração pública, uma subida do mínimo de existência social para efeitos de IRS, assim como medidas para estimular o reinvestimento de lucros por parte das empresas.



Na proposta do Governo prevê-se um crescimento de 2,2%, uma redução do défice para 0,2%, uma descida da dívida para 117 do PIB (Produto Interno Bruto) e uma queda do desemprego para 6,3%.