As notícias têm-se sucedido: as maternidades de quatro hospitais da grande Lisboa estarão abertas de modo rotativo para fazer face à carência de obstetras e anestesistas durante o verão. No Algarve, além destes especialistas, faltam também pediatras e ortopedistas (com o tempo de espera para cirurgias a chegar a um ano). No Norte, os diretores de treze maternidades alertaram nos últimos dias para uma "situação caótica" nesta época.O ministro das Finanças, Mário Centeno respondeu assim esta segunda-feira : "Nunca tivemos tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde, nunca tivemos tantos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a garantia que vos posso dar".E pode?O último balanço social do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem já um ano . Nele faziam-se repetidas referências à recuperação de funcionários (de médicos a enfermeiros ou pessoal de diagnóstico) depois dos anos de corte desde 2010, ainda no tempo do Governo de Sócrates, e da troika."Só a partir de 2015 se inverteu essa tendência e o ano 2016 foi o que registou o maior aumento de efetivos". E, em 2017, houve um aumento de 447 médicos especialistas e de 1.090 enfermeiros.As estatísticas apresentadas pela Ordem dos Enfermeiros no seu site mostram um crescimento anual do número de enfermeiros ativos. Contudo, a Bastonária acrescenta-lhe variáveis para desmentir a ideia defendida nesta segunda-feira por Mário Centeno de que houve ao longo da legislatura (isto é, de 2015 a 2019) "um reforço de 1.600 milhões de euros" repartido "em partes iguais" pela "despesa com pessoal, com mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais assistentes operacionais, assistentes técnicos e reforço das verbas destinadas aos meios de diagnóstico, aos consumos correntes dos hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde".Ana Rita Cavaco utiliza uma alteração de um ponto contida no balanço social do ministério entre 2016 e 2017 para o desmentir: "Recomendo ao senhor ministro das Finanças que olhe para o balanço social do Ministério da Saúde, porque não sou eu que digo que ele está a faltar à verdade. São os números do Governo. Em 2016 havia 4.2 enfermeiros por mil habitantes e em 2017 há 4.1", diz à SÁBADO.E Portugal perde, sublinha a bastonária, na comparação com a média da OCDE de 9.3 enfermeiros por mil habitantes "O número de enfermeiros tem vindo a descer porque não basta o senhor ministro dizer que contrata, porque não conta com saídas e o absentismo", refere Ana Rita Cavaco, listando inúmeros exemplos: desde as saídas para o privado, "os 18 mil enfermeiros emigrados", a taxa de absentismo "na casa dos dois dígitos", as reformas, a ausência de contratações em 2019 ou a falta de autorização "há dois anos para contratação de enfermeiros em plano de contingência, quer haja calor, quer haja frio".A bastonária refere ainda que não é conhecida a realidade do abandono da profissão e que lançou um estudo à Universidade Nova, que deverá estar disponível lá para o terceiro trimestre do ano.Tal como nos enfermeiros, as estatísticas da Ordem dos Médicos também registam um aumento no número de profissionais da classe: em 2012 eram 48.859 os médicos inscritos; cinco anos depois , em 2017, o número aumentou pouco menos de 10 mil (para os 58.586).Mas, mais uma vez, responsáveis da classe alertam para outras variáveis. À SÁBADO, o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) diz que "o que são dados objetivos é que tem havido um grande êxodo de médicos, que para entidades privadas no nosso território, quer para países europeus, onde são aliciados com vencimentos bastante superiores".Mário Jorge Neves (que não ouviu as declarações de Mário Centeno, nem conhece os números usados pelo responsável máximo das Finanças) sublinha que existem "carências preocupantes em áreas mais sensíveis da prestação dos cuidados de saúde" ( como as maternidades , a saúde geral e familiar ou os anestesistas).E critica os concursos atuais, que "não são atrativos" por não terem incentivos para a fixação de jovens médicos. São "remendos" em vez de uma política nacional. "É como diz o ditado: com vinagre não se apanham moscas."