Um projeto de lei apresentado pelo CDS-PP quer aumentar as penas para os condenados pelo crime de perseguição e proteger alegadas vítimas.

O crime de perseguição foi introduzido no Código Penal Português (CPP) em Agosto 2015 depois de iniciativas legislativas apresentadas por vários partidos, na sequência da Convenção de Istambul. O PCP, no início deste ano anunciou que iria apresentar uma proposta de alteração da lei. O CDS-PP olhou para a proposta dos comunistas e achou que não tinham ido longe o suficiente e apresentou agora a sua proposta de alteração ao CPP.

Atualmente o Código Penal prevê uma pena de multa ou de prisão até três anos para o crime de quem, de um modo reiterado, perseguir ou assediar outra pessoa de modo a provocar-lhe medo, inquietação ou de forma a condicionar a sua liberdade de determinação. Os tribunais só podem proibir os arguidos de contactar os queixosos após uma condenação, cujo processo pode demorar anos.

Mas os centristas consideram que esta pena é manifestamente curta e é por isso que decidiu fazer duas alterações que considera fundamentais ao Código Penal. Logo de início, o CDS pretende que o crime de perseguição deixe de ser semi-público - dependente de queixa por parte do ofendido.

O partido liderado por Assunção Cristas quer ainda um agravamento da pena quando o crime é praticado contra um cônjuge, ex-cônjuge ou pessoa com quem o acusado tenha mantido relações de namoro ou semelhantes. Nesses casos, a proposta centrista é que seja aplicada uma pena de prisão de 1 a 5 anos.

Neste projeto-lei , outro dos grandes objetivos do CDS é conseguir que seja possível, no quadro do Código de Processo Penal, afastar os agressores da vítima através de medidas preventivas quando existirem fortes indícios de prática de certos crimes. Para o CDS deve ser possível proibir o contato entre o alegado agressor e determinadas pessoas.

À frente deste projeto de lei (11478/XIII-4) está a deputada centrista Vânia Dias da Silva que, em fevereiro, depois do PCP apresentar a sua própria proposta afirmou que era necessário ir mais longe e proceder a uma revisão completa do Código Penal, o que não iria acontecer durante a legislatura vigente. "Estamos a analisar e a avaliar fazer só essa emenda ao Código Penal [a proposta pelo PCP]. A realidade demonstrou que ela é urgente", disse então em declarações ao jornal Público.

Perseguição: um crime em constante aumento

Os dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) revelam que em 2017, a perseguição foi o quarto crime a registar mais vítimas. Só naquele ano foram apresentadas queixas por 422 pessoas.

Maior parte (88,9%) das queixas de perseguição apresentadas à APAV foram feitas por mulheres que tinham algum tipo de relação prévia com o autor do crime.



À SÁBADO, aquando da apresentação da primeira proposta de alteração, o deputado comunista António Filipe, autor da proposta, explicou que o projeto de lei foi motivado pelas "centenas de testemunhas, algumas delas com notoriedade pública", cuja história "reforçou a necessidade de prever medidas preventivas de afastamento". "O caso do vocalista de Manuel Ribeiro, vocalista dos UHF, é impressionante. Também a atriz Patrícia Tavares foi vítima", exemplificou.



O caso de António Manuel Ribeiro está retratado no seu livro "És Meu, Disse Ela". Entre 2003 e 2012, mesmo com o caso em tribunal, o artista foi ameaçado, perseguido e assediado por uma mulher, conhecida como Cristina/82, uma fã obcecada que lhe chegou a enviar centenas de mensagens e a vigiá-lo a toda a hora. Até tentou atropelar Manuel Ribeiro. A mulher acabou por ser condenada a dois anos de prisão com pena suspensa e a uma multa de 25 mil euros (que não chegou a pagar).