O CDS-PP fez hoje no parlamento 14 perguntas ao ministro da Saúde sobre o atendimento de crianças no serviço de oncologia do Hospital de São João, no Porto, e instou o primeiro-ministro a pôr "ordem" no ministro das Finanças."Bem pode Centeno ir para o Eurogrupo autodenominar-se de Cristiano Ronaldo das Finanças que estas crianças, que seguramente têm em Cristiano Ronaldo um ídolo, não merecem do ministro este tipo de atitude. Apelo a que o primeiro-ministro ponha na ordem, como pôs o ministro da Cultura, o ministro das Finanças, porque é ele quem manda", afirmou o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães.O presidente do Hospital de São João, no Porto, admitiu esta terça-feira que as condições do atendimento pediátrico são "indignas" e "miseráveis", lamentando que a verba para a construção da nova unidade ainda não tenha sido desbloqueada.Foram noticiadas queixas de pais de crianças com doenças oncológicas sobre a falta de condições de atendimento dos seus filhos em ambulatório e também na unidade do 'Joãozinho' para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas.Nuno Magalhães assegurou que o ministro das Finanças, com audição conjunta prevista para quarta-feira, pelas comissões parlamentares de Saúde e de Finanças, será igualmente questionado sobre este assunto."São condições indignas e que indignam qualquer pessoa, mesmo vergonhosas. Matérias muitíssimo graves", reforçou o deputado democrata-cristão, referindo ainda o projeto de construção de nova ala pediatria naquela unidade hospitalar no valor de 22 milhões de euros e que estará "há dois anos à espera da assinatura das Finanças".