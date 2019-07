—

que representa o peso do total do imposto pago no rendimento bruto)

No documento de quatro páginas que torna pública a ideia, o partido não esconde que, apesar de "todos os escalões" terem uma redução (com a taxa média efetiva a passar para os 10,9%; em 2017, segundo a Autoridade Tributária, era de 13,15% ), esta visa "sobretudo a classe média".



Poupança entre 380 e 722 euros

Nas simulações apresentadas pelo CDS, em média um agregado que ganhe 3.200 euros por mês pagará uma taxa efetiva de 13,59%, o que significa uma poupança de cerca de 722 euros. E essa taxa vai diminuindo em função do rendimento. Será de 10,72% para um agregado que receba 2.600 euros (poupança média de 610 euros); de 6,77% se o rendimento mensal for de 2 mil euros (530 euros de poupança); 1,92 euros se o rendimento for de mil euros mês por agregado (380 euros de poupança).



A proposta é que esta redução se realize através da alteração das taxas de imposto, da revisão do regime de deduções do IRS, no ajustamento nos escalões. Mas também na isenção de IRS de quantias investidas na economia (como investimentos em bolsa, planos poupança ou capital social de PME's) e "que só serão tributadas quando o valor regresse ao agregado. "Tributa-se assim o rendimento gasto, não o rendimento investido ou poupado", explica o mesmo documento.

A piscar o olho à classe média, o CDS promete reduzir em cerca de 15% a taxa efetiva de IRS . A proposta dos centristas, apresentada nesta quinta-feira, 11, é que esta redução, que implicará, por exemplo, uma mexida nos escalões, se realize de modo faseado durante quatro anos, até 2023. E que os 3,2 mil milhões de euros de custo estimado com esta medida sejam financiados com os 60% do excedente orçamental previsto no Programa de Estabilidade, já aprovado por Bruxelas.