CDS pede redução de trabalhos no Parlamento

Telmo Correia defende que "não é um exemplo positivo" continuar a realizar sessões plenárias na Assembleia da República que implicam "concertar mais de 250 pessoas numa sala horas a fio" numa altura em que manter alguma distância é uma das medidas essenciais para travar a epidemia do novo coronavírus.

O líder parlamentar do CDS entende, por isso, que o Parlamento devia reduzir a sua atividade e "manter a comissão permanente, não mais do que a comissão permanente", tal como acontece em períodos de férias.

A possibilidade de reduzir os trabalhos parlamentares e encontrar formas de lidar com a necessidade de isolamento social na Assembleia da República estão agora em discussão em conferência de líderes.

Deputados do PSD e do CDS expressaram durante o plenário desta manhã a defesa de reduzir a atividade parlamentar como medida profilática. Mas nos corredores há parlamentares de quase todas as bancadas e funcionários parlamentares que defendem o mesmo.

O presidente da Assembleia da República tem resistido a tomar medidas drásticas e tem, por isso, sido alvo de muitas críticas entre funcionários e deputados.

Só ontem, quinta-feira, um despacho do secretário-geral do Parlamento suspendeu as visitas de grupos à Assembleia da República. Na terça-feira, em conferência de líderes, Ferro Rodrigues tinha optado apenas por analisar caso a caso cada visita, tendo em conta a proveniência dos grupos.