Assunção Cristas aproximou-se do palanque com o discurso na mão. Numa participação pouco emotiva, assumiu ter falhado e agradeceu a todos os que a acompanharam ao longo do seu percurso. Terminado o discurso, saiu do palco, sendo cumprimentada por vários congressistas. Mas esta situação não agradou à Mesa presidida por Luís Queiró.

"Peço só que a doutora Assunção Cristas se despache a cumprimentar os congressistas que a querem cumprimentar, para desimpedir a frente", disse o presidente da mesa.

Assunção abandonou então o pavilhão rodeada por um séquito de jornalistas, quando começaram a ser anunciadas as apresentações de moções para o futuro do CDS.



Está a decorrer, em Aveiro, o 28º Congresso do CDS-PP. Cinco candidatos enfrentam-se para assumir a liderança deixada vaga por Assunção Cristas depois de, nas legislativas de 2019, o CDS ter passado de 18 deputados para os cinco, conseguindo apenas 4,2% dos votos.

Os cinco candidatos à liderança são Abel Matos Santos, o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos (mais conhecido por Chicão).

Foram apresentadas a congresso 15 moções, as cinco dos candidatos a líder e mais dez, de dirigentes e militantes, entre elas uma do eurodeputado Nuno Melo e do parlamentar Telmo Correia.