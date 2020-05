Francisco Rodrigues dos Santos, o líder do CDs, afirmou esta quarta-feira em entrevista à TSF que não descarta uma eventual aliança com o partido Chega, desde que este partido deixe cair propostas que "respeitem sempre os princípios" do CDS. O líder centristas revelou ainda que não descarta a hipótese de vir a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa numa previsíviel recandidatura à presidência da República.