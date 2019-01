Telmo Correia atacou o primeiro-ministro, acusando-o de disferir um golpe baixo ao referir o tom da pele no debate parlamentar.

O eurodeputado Nuno Melo e o deputado Telmo Correia saíram, na segunda-feira, em defesa da líder do partido da crítica do primeiro-ministro por causa da polémica sobre o tom de pele de António Costa.



Na sexta-feira, no debate quinzenal, no parlamento, Assunção Cristas desafiou António Costa a dizer se condenava "os atos de vandalismo" que aconteceram nos distritos de Lisboa e de Setúbal durante a semana passada e se "defende a autoridade da polícia".



"Está a olhar para mim... Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno", disse António Costa, o que deu origem a uma "pateada" na bancada do CDS e do PSD e aplausos na do PS.



Se Costa nesse dia ficou sem resposta, na segunda-feira à noite, durante um jantar com militantes do partido, integrado nas jornadas parlamentares do CDS, em Braga, Telmo Correia atacou o primeiro-ministro de descer baixo.



O nível do debate "bateu no fundo, foi o grau mais baixo", afirmou, ainda mais "vindo de quem vem, vindo de um privilegiado durante toda a vida", afirmou o deputado e primeiro candidato do partido nas anteriores eleições,



A "vítima não é o primeiro-ministro", "as vítimas são os portugueses", afirmou Telmo Correia, fazendo um balanço da governação do PS com o apoio das esquerdas.



Minutos mais tarde, foi Nuno Melo, recandidato às europeias, a fazer a defesa de Assunção Cristas, rotulando de "pateta" o argumento usado por António Costa.



Era como se Assunção Cristas, afirmou, evocasse a sua condição de mulher



"Quando começamos a invocar situações particulares ou pessoais num debate que é polítrico", isso mostra fraqueza e a "irritação no rosto" de Costa sempre que Crista lhe faz perguntas "mostra como o CDS está certo".