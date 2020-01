CDS: Chicão foi o mais divisivo e o mais aplaudido

Francisco Rodrigues dos Santos (Chicão), é o candidato à liderança do CDS-PP pós-Cristas mais enérgico e aplaudido. Chegado ao púlpito por entre um mar de aplausos (os seus apoiantes espalharam-se pela sala, em vez de se concentrarem num único ponto), cumprimentou todos os elementos da Mesa e lançou-se logo ao ataque a Filipe Lobo D’Ávila e João Almeida mas também à comunicação social. E disse que dispensava ser deputado: "Estará lá a Cecília Meireles que me representará muito bem".



"Estou neste congresso completamente solto e completamente livre", anunciou, dizendo que é candidato a um partido "sem donos e que não deve nada a ninguém".

Chicão decretou que este é o Congresso do CDS e do povo e não "das fontes anónimas", uma referência às notícias dos últimos dias que o citavam como autoritário, como escreveu a SÁBADO. "Nós damos a cara e nestas intervenções iniciais, as fontes anónimas tiveram uma assinatura", acrescentou, insinuando que terão sido os seus adversários diretos à liderança centrista a ser fontes para esses mesmos artigos.

"Quando o combate aperta ultraconservadores somos todos, reaccionários somos todos e até fascistas somos todos", criticou o candidato, pedindo que os congressistas não adoptem o discurso dos adversários políticos. "Hoje devemos defender a liberdade de quem não se deixa instalar e acredita no que pensa até às últimas consequências", declarou, acrescentando que o CDS não pode ser "o Bloco de Esquerda da direita".

Pediu ainda que o partido recupere as matrizes que permitiram que fosse o partido que votasse contra a Constituição de 1976, que votou contra o tratado de Maastricht, contra o aborto e contra as barrigas de aluguer. E que atualmente se combate contra a "ideologia de género nas escolas".

"E às vezes dizem-me: ‘Mas Francisco, como é que vais fazer se não és deputado?’ Estará lá a Cecília Meireles que me representará muito bem", garantiu o mais jovem dos candidatos à liderança centrista. E este voto de confiança é colocado na deputada que anunciou publicamente que apoiava João Almeida.

"Seremos o partido de Freitas do Amaral, Adriano Moreira, Lucas Pires, Manuel Monteiro, Paulo Portas, Ribeiro e Castro e Assunção Cristas", decretou Chicão no fim do seu discurso, aplaudido com "vivas" ao CDS.



Está a decorrer, em Aveiro, o 28º Congresso do CDS-PP. Cinco candidatos enfrentam-se para assumir a liderança deixada vaga por Assunção Cristas depois de, nas legislativas de 2019, o CDS ter passado de 18 deputados para os cinco, conseguindo apenas 4,2% dos votos.

Os cinco candidatos à liderança são Abel Matos Santos, o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos (mais conhecido por Chicão).

Foram apresentadas a congresso 15 moções, as cinco dos candidatos a líder e mais dez, de dirigentes e militantes, entre elas uma do eurodeputado Nuno Melo e do parlamentar Telmo Correia.