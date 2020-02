CDS, Chega... Qual é o limite para as coligações do PSD?

Cinzento talvez seja a cor mais indicada para ilustrar o espírito vivido neste congresso de consagração de Rui Rio. Se é verdade que a oposição se rendeu às evidências das eleições internas, onde Rio sacou uma vitória pragmática (ao seu jeito) à segunda volta, não deixa de ser igualmente notório que a união pedida ao longo dos três dias do Congresso – ora por apoiantes de Rio, que neste pedido solidificam a posição do líder, ora pelos apoiantes de Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, que neste momento têm pouca margem de manobra se não alinhar com a rígida bússola de Rio – é uma união sem chama ou especial éden laranja à vista.

É com este espírito algo fatalista e expectante, enevoado pelo céu vienense sádico na sua chuva fininha molha todos, que os militantes laranjas se vão aninhando debaixo de um dos poucos pontos resguardados do exterior do Centro de Congressos, à espera de entrar para a sala onde Rio encerrará o 38º Congresso do PSD. Aproveitamos este compasso de espera para medir o pulso a estes militantes anónimos, contidos na emoção e divididos quanto aos limites à direita que o partido fundado por Sá Carneiro deve traçar.

Qual o limite para a pluralidade de ideias dentro dos valores sociais-democratas?

Para João Rebelo Martins, conversas com a Iniciativa Liberal não são propriamente do seu agrado, embora aceitasse esse cenário, ao contrário do partido de André Ventura que é "completamente descartável" de um possível entendimento à direita: "para mim a barreira é até ao CDS" e é o partido de Francisco Rodrigues dos Santos que traça o limite entre a social-democracia e os "valores não democráticos" do Chega. O militante de Oliveira de Azeméis é dos mais otimistas na análise dos próximos anos e acredita que até podem vir a ser realizadas eleições legislativas antes de 2023: "a estratégia do PSD é estar na linha da frente do combate autárquico" e, sendo bem sucedido nessa missão, "fragiliza o governo de António Costa". Para isso contará o pensamento "a médio-longo prazo" de Rui Rio, um líder "igual ao que sempre foi e um presidente com uma linha estratégica muito vincada", bem como os "sinais de acalmia" dados pela oposição interna, "nomeadamente por Miguel Pinto Luz" que na sua intervenção lembrou Rui Rio, em tom apaziguador, "os seus sucessos também serão os nossos, é o nosso presidente".

Mas este otimismo do militante de 37 anos esbarra, uns metros ao lado, com o ceticismo da geração mais nova que, pela voz de Davide Santos, membro da JSD de Vila Nova de Gaia, atira um "não" convicto à pergunta, "conseguiu Rui Rio unir o partido depois deste congresso?". Puxa de uma baforada lenta do seu cigarro e, já com o fumo a escapar pelos lábios, acrescenta uma pequena nota explicativa: "ele conseguiu calar a oposição interna, o que é bem diferente". Sobre uma possível vitória nas eleições legislativas, o militante de 25 anos prossegue na sua análise quase catastrófica, ao não só admitir que "é difícil ganhar" como também não sabe "se até lá Rui Rio se vai manter na liderança do PSD". Contudo, se o apocalipse não apanhar os laranjas ao virar da esquina e se o PSD até conseguir vencer as eleições de 2023, Davide – e também Alexandra Neves, igualmente militante da JSD que por esta altura já tinha alinhado na conversa para concordar com o seu companheiro partidário – não vê entraves a uma coligação à direita seja com quem for, "muito pelo contrário". "A pluralidade de ideias sempre esteve na génese do PSD".

"Ele não sabe acalmar a oposição interna"

Ângelo Silva vai ainda mais longe nesta ideia: "o CDS é o parceiro natural, mas o Chega também pode fazer parte [de uma coligação governativa]. Os valores do PSD só colidem com os da esquerda" e, para quem dúvidas tiver sobre este ponto, atira: "Se o André Ventura é de um partido radical, o Bloco de Esquerda e o PCP são o quê?" Caso arrumado quanto a soluções de governo, contudo para que se pense nestes arranjinhos à direita à que chegar lá – à vitória, digo, não à direita, porque o PSD "nem é de esquerda nem é de direita", segundo Rui Rio, mas está na "trincheira do centro" e "o seu espaço de entendimento é o centro de direita democrática", explicou Nuno Morais Sarmento. Confuso?

Bem, mas voltando ao militante de Vila Real, com 65 anos no BI e mais de 30 no cartão de afiliação social-democrata, Ângelo Silva só acredita na possibilidade do PSD crescer se "o partido se abrir aos outros dois líderes que concorreram contra Rui Rio". E será que o líder é capaz de varrer os estilhaços das lutas recentes para deixar o caminho limpo para essa abertura? "Não, ele não sabe acalmar a oposição. Com as declarações que faz não acalma a oposição interna", vaticinou em tom rezingão. Ele tem que sair dele" e nós temos que sair do coberto que nos abrigou na conversa, porque os trabalhos vão começar dentro de portas.

Ao anúncio dos resultados da votação das listas para os órgãos internos – em que Rio conseguiu eleger mais cinco membros para o Conselho Nacional em relação à lista de Montenegro e onde obteve 62,4% dos votos para a Comissão Política Nacional, o pior resultado desde os 61,8% alcançados por Luís Filipe Menezes em 2007 – seguiu-se o discurso final do líder social-democrata marcado pelos avisos à oposição e ao Governo e pelas bandeiras das reformas do sistema político e judicial. "Com esta governação os portugueses podem ter poucochinha ambição." Resta saber se com esta liderança, o PSD pode ambicionar ser Governo.