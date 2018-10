João Almeida lembrou votações de Carlos Pereira como deputado para apontar falta de independência. Ministro da Economia diz que escolha foi sua.

O CDS chamou hoje ao Parlamento o ministro da Economia para o questionar sobre a indicação de Carlos Pereira para a Entidade Reguladora do Sector Energético ( ERSE) e apontar o que os centristas consideram ser provas da falta de independência do ainda deputado socialista.



No arranque da audição de Caldeira Cabral, João Almeida, fez questão de deixar claro que "este requerimento [para questionar a escolha de Carlos Pereira] não é feito nem por motivos pessoais nem de política partidária".



Para o deputado centrista o que está em causa é a alegada falta de independência de um deputado socialista para estar à frente de uma entidade reguladora.



"Entendemos a independência dos reguladores como uma independência total. Não apenas em relação aos regulados", disse João Almeida, naquilo que é uma resposta à tese defendida por António Costa no debate quinzenal desta semana.



Costa vincou a importância de o regulador ser independente face aos regulados, desvalorizando a ligação partidária ou ao Governo.



"Não há duas doutrinas sobre esta matéria. A única doutrina é a lei. A independência é em relação aos regulados e ao poder político", sublinhou o deputado do CDS, depois de ler a Lei.



João Almeida não se limitou, porém, a pôr em causa a ligação do antigo líder do PS Madeira ao Governo. Foi analisar também a actuação de Carlos Pereira enquanto parlamentar.



Almeida disse ter feito uma "análise dos debates" feitos em torno de iniciativas legislativas sobre o sector energético para concluir que "de 10 projectos legislativos [Carlos Pereira] apenas interveio num".



João Almeida recordou ainda as votações recentes às propostas para acabar com as cativações feitas pelas Finanças às entidades reguladoras e que têm sido apontadas por estes organismos como um factor de perturbação da sua actividade.



"O senhor deputado Carlos Pereira votou contra as limitações às cativações aos reguladores", recordou o centrista para quem essa é também uma marca da falta de independência do nome indicado por Caldeira Cabral.



Para demonstrar a mesma tese, João Almeida lembrou o Grupo de trabalho com o BE do qual Carlos Pereira fez parte e que recomendava a criação de uma taxa sobre as energias renováveis, mas que acabou por ver essa medida travada por intervenção do Executivo. O PS, que tinha votado a favor da medida em comissão, mudou o sentido de voto na votação em plenário e Carlos Pereira foi um dos que alteraram o seu sentido de voto.



"Por indicação do Governo vota em sentido contrário", apontou João Almeida, ressalvando que "nem todos os deputados do PS votaram contra" a medida que o Partido Socialista tinha começado por viabilizar.



Almeida trouxe ainda à audição a declaração de incompatibilidades assinada por Carlos Pereira, na qual declara não ter nenhuma incompatibilidade que o impeça de aceitar o cargo na ERSE, apesar de a Lei dizer que os reguladores não podem ser deputados.



"Há aqui interpretações diferentes", admitiu o centrista, reconhecendo que não é líquido que Pereira não pudesse ter assinado o documento. "Mas podia haver aqui uma ressalva", acrescentou, defendendo que Carlos Pereira poderia ter incluído uma declaração sobre a renúncia ao mandato parlamentar.



Caldeira Cabral assumiu a escolha de Carlos Pereira e recordou o "currículo rico" do deputado e o facto de este ter tido avaliação positiva pela CRESAP.



"Foi uma escolha feita por mim", começou por dizer o ministro, acabando por responder a uma questão que não chegou a ser colocada nem pelo CDS, mas que tinha sido levantadas por Fernando Negrão no debate quinzenal, quando lembrou que Carlos Pereira é neste momento um crítico à liderança do PS na Madeira e à escolha de Paulo Cafôfo como candidato ao Governo Regional, dando a entender que esta seria uma forma de António Costa serenar os ânimos no arquipélago em vésperas de eleições.



"Tenho admiração pela capacidade de trabalho e por entender temas de economia e de os debater de forma interessante", acrescentou o ministro, que enalteceu as competências e a experiência do nome que escolheu e recusou a ideia de que alguém vindo do sector académico ou empresarial pudesse ser mais independente do que um deputado.