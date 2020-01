Abel Matos Santos, proponente da moção A, mostrou bem ao que vinha: um discurso onde pedia um CDS mais conservador e anti-esquerda. "Passam agora 45 anos desde o nosso Congresso no Palácio de Cristal, no Porto, onde a esquerda radical nos agrediu, tentando impedir que a democracia funcionasse. Resistimos. E vencemos. E venceremos agora também." Apesar do arranque enérgico, Abel Matos Santos não conseguiu muitos aplausos. E esta seria a tendência para todo o seu discurso: uma receção amena.

O principal nome da Tendência Esperança em Movimento - CDS (TEM - CDS) diz que o CDS tem tempos desafiantes pela frente, mas que desde aquele dia no Porto que o CDS é fundamental e estruturante da democracia portuguesa e que está na altura "não de ajustar contas, mas sim de arregaçar as mangas e trabalhar".

"Mas antes de mais, é preciso assumir responsabilidades e perceber como chegámos aqui", e aí começou a apontar armas à administração Cristas. "Temos de perceber quem conduziu o partido a esta fase e pedir-lhes que se afastem", assegurou. "Deixem quem tem outra visão, sem vícios, com outra energia e com outra força apresentar-se e tomar nas mãos o destino do CDS."

Matos Santos pediu que o CDS não fizesse como o avestruz e não enfiasse a cabeça na areia. "É preciso coragem para dizer que a mudança começa aqui!", gritou o sexólogo para uma receção de aplausos morna, mesmo quando atirou contra o inimigo comum: "a esquerda e as suas agendas".

"Eu quero um CDS seguro e confiável, um CDS que confia na economia privada, mas com responsabilidade social. Que defende a família, a base de uma sociedade saudável e positiva. Defendo um CDS conservador, porque ser conservador é manter o que está bem e mudar o que está mal."

E o que é que está bem e é para manter? A tauromaquia, a caça e a pesca. O que está mal e é para mudar? A falta de aposta no interior, a saúde e o aborto ("Todos aqueles que não podem nascer devido ao aborto, por terem pouco apoio do Estado".

Abel Matos Santos apontou ainda contra a "ideologia de género", que a esquerda quer impôr. Mas este não será o mesmo Homem Novo que São Paulo defendia, pela forma como o candidato atacou este "objetivo". "Não pode ser. A escola ensina e a família educa. Os filhos são nossos e não do Estado!" Esta frase foi a que mais aplausos recebeu.

"Devemos contar com todos mas precisamos de novos atores políticos que substituam os que levaram ao quase desaparecimento do grupo parlamentar do CDS", sentenciou, acrescentando: "Temos de decidir se queremos ir para o centro e deixar a direita aberta aos novos partidos, ou se nós queremos assumir como de direita mesmo".

"Há 45 anos demos sinal forte e inequívoco de que queremos ser um partido forte e inequívoco. Somos a casa do pluralismo e da democracia. Só podemos exigir lá fora se dermos o exemplo cá fora."



Está a decorrer, em Aveiro, o 28º Congresso do CDS-PP. Cinco candidatos enfrentam-se para assumir a liderança deixada vaga por Assunção Cristas depois de, nas legislativas de 2019, o CDS ter passado de 18 deputados para os cinco, conseguindo apenas 4,2% dos votos.

Os cinco candidatos à liderança são Abel Matos Santos, o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos (mais conhecido por Chicão).

Foram apresentadas a congresso 15 moções, as cinco dos candidatos a líder e mais dez, de dirigentes e militantes, entre elas uma do eurodeputado Nuno Melo e do parlamentar Telmo Correia.