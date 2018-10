O antigo Presidente da República considerou ainda que, pelas medidas que Mário Centeno propôs, poderia "fazer parte de um Governo social-democrata de direita".

Cavaco Silva previu que "a ideologia acabaria por ser derrotada pela realidade" na coligação parlamentar entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. "Mas houve uma coisa em que não acertei. Eu nunca pensei que o Bloco de Esquerda e o PCP se curvassem com tanta facilidade a essa realidade. Que viessem a aceitar tão facilmente aquilo com que anteriormente atacavam com grande violência no Governo do Dr. Passos Coelho, em particular em matéria orçamental", contou o ex-Presidente da República em entrevista à TSF.



Cavaco lançou o volume 2 do livro Quinta-Feira e outros dias, em que revela que Jerónimo de Sousa mostrou disponibilidade para assumir responsabilidades governativas. "Fiquei com a ideia de que poderiam não rejeitar participar no Governo. Mas também percebi, desde o início, que o dr. António Costa não queria isso", afirmou na entrevista.



A polémica gerada pela obra não surpreendeu Cavaco. "Em Portugal há uma má tradição dos políticos que ocupam altos cargos públicos não prestarem contas das ações que desenvolvem, algo que é banal nos outros países, principalmente nos anglo-saxónicos. É um imperativo que os políticos que ocupam altos cargos públicos prestem contas aos portugueses daquilo que fizeram", frisa. "Os portugueses têm o direito de saber como é que o Presidente reagiu, como é que dialogou com os outros políticos num dos períodos mais dramáticos da nossa democracia, em que foram impostos sacrifícios tão pesados aos portugueses na execução de um programa de assistência financeira ditado por entidades externas. Eu sou bastante educado, ao contrário daquilo que outros políticos nacionais fizeram em relação à minha própria pessoa."



Cavaco Silva respondeu ainda às críticas feitas por Carlos César, que aludiu à quebra do dever de reserva, elogiando o seu próprio trabalho acerca do estatuto político e administrativo dos Açores: "Como político, foi talvez um dos serviços que eu considerei mais importantes para a defesa do interesse nacional: conseguir impedir que as autoridades dos Açores levassem por diante uma proposta em que 25 normas foram declaradas inconstitucionais."



Não concordando com a forma como os sacrifícios foram distribuídos pelos portugueses durante o programa de ajustamento, Cavaco reconhece que "o Governo fez um trabalho com muita coragem". "Se o Governo tivesse seguido outro caminho, em minha opinião, teria sofrido menor desgaste perante a opinião pública."



Passos Coelho revelou que também estava a escrever um livro sobre o mesmo período relatado por Cavaco. A reacção? "Só posso aplaudir. No início desta entrevista critiquei a má tradição de os políticos não prestarem contas daquilo que fazem. Se o Dr. Passos Coelho diz isso, tem o meu total apoio, independentemente daquilo que escrever."



Cavaco já revelou que Passos Coelho esteve à beira da demissão. "Várias vezes actuei por forma a aguentar o Governo, digamos assim, tentar que se estabelecesse o diálogo dos líderes dos dois partidos, para que o programa de assistência financeira prosseguisse, e evitar aquilo que receava muito, que era um segundo resgate", garante. "Mas tenho que reconhecer que, nos momentos difíceis, o dr. Passos Coelho aguentou, o Dr. Paulo Portas reencontrou, quando houve dúvidas, o caminho e tivemos uma saída limpa."