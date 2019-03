O ex-Presidente da República refere que discordou "de várias medidas que a 'troika' impôs, e que o Governo aceitou", apesar de reconhecer o mérito do executivo.

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva admite que o Governo da coligação PSD com o CDS tinha algumas razões para o criticar. "Eu discordei, de facto, de várias medidas que a 'troika' impôs, e que o Governo aceitou, apesar de reconhecer, e reconheço publicamente, que o Governo de coligação conseguiu algo que se considerava quase impossível", admitiu o antigo primeiro-ministro em entrevista à rádio TSF.



O antigo Presidente da República recordou ainda o "buzinão da ponte", um momento sobre o qual "o Governo nunca perdeu o controlo", tanto que "na parte da tarde já estava reposto o trânsito normal". sobre o tema Cavaco Silva disse mesmo: "O Mário Soares disse-me, a mim, que sabia que tinha sido preparado com a conivência da comunicação social, que instigou bastante ao não respeitar, digamos, a lei".



Nesta mesma entrevista, Cavaco admitiu ter sempre tido uma relação difícil com a imprensa. "A comunicação social nunca gostou muito de mim, ou quase nada, porque eu tinha determinados princípios, que não afastava no relacionamento com a comunicação social. Eu achava que um primeiro-ministro, um Governo, devia dar mostras de independência total em relação a todos os grupos, incluindo a comunicação social", disse o ex-Presidente, acrescentando ainda: "Considero que faz parte da dignidade do exercício das funções de PM, e da dignidade do exercício das funções de PR, manter um distanciamento em relação à comunicação social", numa possível alfinetada ao atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que mantém uma relação bastante aberta e próxima com a comunicação.



Cavaco confessou ainda nunca ter imaginado "ser primeiro-ministro nos primeiros 10 anos da adesão de Portugal ao espaço da Comunidade Económica Europeia e, depois, ter participado ativamente no desenho daquilo que foi acordado em Maastricht, defendendo os interesses portugueses".