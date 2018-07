"Não é novidade para nenhum de nós que as imposições de Bruxelas seriam feitas à custa dos serviços públicos", notou a líder bloquista.

Não ficou sem resposta a provocação de Augusto Santos Silva quando disse que uma geringonça 2.0 teria de incluir um acordo sobre política externa e europeia: O BE está pronto para acordar com o PS a rejeição das regras europeias. Costa diz que não concorda com o Tratado Orçamental, mas é para cumprir.



"O senhor ministro Santos Silva tem toda a razão. Temos mesmo de falar sobre política europeia", diz Catarina Martins, que usou o debate do Estado da Nação para lembrar a António Costa as várias vezes em que a discordância em relação à Europa já fez parte do acordo entre bloquistas e socialistas.



"Deixe-me citar-lhe uma das conclusões a que chegámos em conjunto sobre o Tratado Orçamental", disse a António Costa. "Diz o relatório assinado por Bloco e PS que 'as exigências continuadas de saldos primários excessivos colocadas à economia e às finanças públicas são social e politicamente insustentáveis. De facto, tal exigiria ou um aumento de impostos significativo ou uma deterioração da qualidade dos serviços públicos e das prestações sociais'".



"Ou seja, não é novidade para nenhum de nós que as imposições de Bruxelas seriam feitas à custa dos serviços públicos", notou Catarina Martins, que conclui que o que mudou foi "a postura do Governo".



"O Governo viu desaparecer, em cada décima de défice cortada por Bruxelas e sempre ultrapassada pelo ministro das Finanças, a capacidade de investimento na Saúde, nos transportes, na Educação, na ciência, na cultura, no território", criticou a líder bloquista que responde assim a Augusto Santos Silva.



"Aprendamos com o caminho feito: valeu a pena cada uma das vezes que defendemos o país, apesar de Bruxelas", defendeu a coordenadora do BE, argumentando a necessidade de assumir "o enorme falhanço da estratégia europeia".



António Costa assumiu que não concorda com o Tratado Orçamental. "Não concordo", respondeu, admitindo, porém que "enquanto não for mudado tem de ser cumprido".



Costa diz que respeitar os comprimidos europeus é essencial para garantir a confiança que será essencial para pôr o país "ao abrigo de eventuais crises" internacionais que podem ser provocadas, por exemplo, por uma guerra comercial entre e a América de Trump e a Europa.



De resto, o primeiro-ministro acha que o Governo tem conseguido cumprir os acordos à esquerda apesar das regras europeias.



"O saldo primário tem impedido que haja aumentos de rendimentos? Não", vincou, defendendo que apesar das regras orçamentais, "as prestações sociais têm todas aumentadas".



"Os serviços públicos não estão como gostaríamos, claro que não estão, mas temos de prosseguir o investimento nos serviços públicos", admitiu, insistindo, no entanto, na necessidade de manter a confiança dos agentes económicos respeitando as regras de Bruxelas.